Paikalliset raportit ovat ehdottaneet, että Venäjän hallitus ja keskuspankki pyrkisivät ennemminkin säätelemään kryptovaluuttoja.

Venäjän on määrä tunnustaa kryptovaluutat virallisesti valuutoiksi, maan ulkopuoliset uutisraportit ovat maininneet.

Keskiviikkoaamuna julkaistujen raporttien mukaan, muutos seuraa hallituksen ja keskuspankin välistä sopimusta siitä, kuinka 2 biljoonan dollarin alaa säännellään jatkossa.

