Kryptovaluutta ja sen taustalla oleva lohkoketjuteknologia ovat mullistaneet maailmanlaajuisen rahoituksen, ja digitaaliset varat ovat nyt yhä suositumpia maksuvälineenä kaikkialla maailmassa.

Nykyään miljoonat yritykset hyväksyvät Bitcoinin ja muut kryptovaluutat maksuvälineenä. Yhä useampien ihmisten maksaessa kryptomaksuilla eri kaupoissa ja myyntipisteissä, on myös ilmaantunut uusi trendi: kryptopankkikorttien käyttö.

Esimerkki tästä trendistä on Visan äskettäinen ilmoitus, että krypto-liitetyillä korteilla maksettiin 2,5 miljardin dollarin arvosta sen vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen kasvun myötä myös kryptomaksuprosessorit, kuten BitPay ja Strike, ovat lisänneet tukea.

Kaiken kaikkiaan kryptomaksukortit ovat nousussa, ja sen myötä käyttäjillä on mahdollisuus ansaita ilmaista kryptoa.

Mutta mitä nämä kryptomaksukortit ovat ja miten ne toimivat? Tarkastelemme tätä, ja mikä tärkeintä, käymme läpi, kuinka voit helposti ansaita ilmaista kryptovaluuttaa kryptopankkikorteilla.

Mitä ovat kryptomaksukortit?

Ajattele kryptomaksukortteja kuin perinteisinä pankkikortteina. Tässä tapauksessa voit käyttää kryptodebit-korttia tavaroiden ja palveluiden henkilökohtaiseen tai verkkomaksuun, kuten mitä tahansa perinteistä debit-korttia.

Toisin kuin perinteiset maksukortit, kryptomaksukortit käyttävät kuitenkin kryptoa päävaluuttana niiden lataamiseen. Siksi pankkitilillä olevan käteisen sijaan kryptopankkikortit käyttävät Bitcoinia, Ethereumia , Rippleä tai muuta kryptolompakossasi olevaa digitaalista omaisuutta.

Merkittävää kryptopankkikorteissa on, että ne ovat laajalti hyväksyttyjä. Tällä hetkellä käytössä olevia parhaita esimerkkejä ympäri maailmaa ovat Voyager Crypto Mastercard, Nexo Debit Card, Crypto.com Visa Card, Coinbase Debit Card ja Binance Visa Card.

Kuinka kryptomaksukortit toimivat?

Sinun on linkitettävä kryptomaksukorttisi kryptolompakkoosi käyttääksesi sitä. Se on helppo prosessi, jonka avulla voit täydentää korttia kryptolla.

Kun teet ostoksia tai yrität maksaa paikassa, joka hyväksyy pankkikortit, maksuprosessori muuntaa kryptosi kauppiaan valitsemaksi valuutaksi.

Huomaa kuitenkin, että eri pankkikortit muuntavat krypton fiatiksi eri aikoina. Jotkut näistä korteista muuntavat krypton automaattisesti fiat-valuutaksi latausprosessin aikana.

Samaan aikaan muut pitävät kryptoa hallussaan ja konvertoivat sen vain silloin, kun käytät kauppaa. Voit kuitenkin valita kryptopankkikorttisi kryptomuunnos ajankohdan mukaan.

Tämän kortin mukavuuden ja joustavuuden ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia valuuttakursseista. Kryptopankkikortilla korttisi muuntaa kryptosi suoraan mihin tahansa valitsemaasi fiat-valuuttaan.

Siksi voit käyttää näitä kortteja ostosten tekemiseen paikalliselta jälleenmyyjältäsi. Esimerkiksi, olet ostamassa päivittäistavaroita ruokakaupasta pankkikortillasi. Kun suoritat maksun kryptopankkikortillasi, kaupan omistaja saa maksun fiat-valuutassa.

Kuinka ansaitset ilmaista kryptovaluuttaa kryptopankkikorteilla?

Kryptopankkikorttien tarjoajat haluavat kannustaa käyttäjiä, aivan kuten perinteiset kanta-asiakasohjelmat toimivat.

Mutta tavallisten palkintojen, kuten käteispalautusten, pisteiden ja mailien, sijaan kryptomaksukortit antavat mahdollisuuden ansaita kryptopalkintoja. Muissa tapauksissa voit käyttää ansaittuja pisteitä krypton ostamiseen.

Vaikka eri kryptopankkikorteilla on erilaiset strategiat käyttäjien palkitsemiseen, on olemassa kolme yleistä tapaa, joilla tämä tapahtuu.

Nämä ovat krypto-back-palkintoja, panostuksia ja viittausjärjestelmiä, joista jälkimmäinen strategia on suosittu Club Swan -kortin ansiosta.

Katsotaanpa, kuinka kukin näistä strategioista tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ansaita ilmaisia kryptomaksuja kryptopankkikorteilla.

1. Crypto-back palkinnot

Mitä tulee useimpiin kryptomaksukortteihin, kryptopalautuspalkkiot ovat pääpalkinto.

Kun teet ostoksen debit-kortillasi, saat automaattisesti palkkion – et käteisellä tai maileilla tai pisteillä, vaan kryptoina. Saatavilla olevan krypto-back-palkkion määrä voi vaihdella suuresti, enimmäkseen palveluntarjoajan mukaan.

Esimerkiksi Coinbase-pankkikortti antaa sinulle 4 % palkkion oston jälkeen. Toisaalta BlockFi palkitsee sinut 3,5 %:lla takaisin kaikista ostoksistasi. Tämä palkintosumma on kuitenkin voimassa vain 90 päivää.

Myöhemmin summa pienenee automaattisesti 1,5 prosentin cashbackiin.

Joillakin korteilla on kuitenkin edistynyt tapa palkita käyttäjiä omistetun kortin tasosta riippuen. Esimerkiksi Crypto.com palkitsee 1 % kryptopalautuksen, jos sinulla on alhaisin korttitaso. Ja jos sinulla on korkein korttitaso, saat 8 % cashbackin kaikista ostoksistasi.

Toinen Crypto.comin tavoin toimiva kortti on Binance Visa -kortti, jonka avulla asiakkaat voivat ansaita jopa 8 % BNB Cashbackina.

Kuten muutkin kortit, kaikki cashback-palkinnot menevät rahoituslompakkoon, mikä tarkoittaa, että sinulla on ilmainen krypto jokaisessa ostoksessa.

2. Panostaminen

Etsitkö parasta tapaa ansaita tuottoisia palkintoja kryptopankkikortillasi? Kryptopanostaminen on juuri oikea tapa edetä. Panostaminen on prosessi, jossa kryptovaluuttasi sitoo tukemaan lohkoketjuverkkoa. Ja panostamalla valuutan kysyntä ja kierto lisääntyvät.

Esimerkiksi Crypto.com antaa sinun panostaa summan 0–400 000 dollaria vähintään kuuden kuukauden ajan. Ja sinun tarvitsee vain pitää alkuperäistä CRO-tokenia Crypto.com-lompakossasi. Mitä pidempään ja mitä korkeammalla panostat, sitä korkeammat palkkiot ovat.

3. Viittaukset

Viittaukset ovat markkinointistrategia, jonka avulla aktiiviset käyttäjät tuovat uusia mahdollisuuksia rekisteröityä ohjelmaan. Ja useimmissa tapauksissa nämä käyttäjät saavat palkintoja prosessissa. Yksi suositusohjelmaa käyttävistä maksukorteista on Club Swan -pankkikortti.

Club Swan -pankkikortti palkitsee käyttäjiä 20 % suosittelijan maksamasta jäsenmaksusta. Jäsenmaksut vaihtelevat jäsentasojen mukaan. Jos suosittelija rekisteröi ylimmän jäsenyyden -puheenjohtajan – sitä enemmän ansaitset.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon valittaessa kryptomaksukorttia?

Ilmaisten kryptopalkkioiden lisäksi sinun tulee harkita muita tekijöitä ennen kryptomaksukortin valintaa. Joitakin tekijöitä, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota valitessasi kryptomaksukorttia, ovat:

1. Tapahtumamaksut

Eri korttien tarjoajilla on erilaiset transaktiomaksut. Useimmilla kryptopankkikorteilla ei kuitenkaan ole nostomaksuja. Saatat kohdata muita maksuja valitessasi kryptopankkikorttia, kuten likvidaatio-, kuukausi-, ulkomaiset tapahtumat ja ylläpitomaksut. Siksi, kun etsit parasta pankkikorttia, valitse kortti, jolla on alhaisimmat maksutapahtumat.

2. Tuettu kryptovaluutta

Kryptotuki on yksi niistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon ennen pankkikortin rekisteröintiä. Hyvä uutinen on, että useimmat kryptomaksukortit tukevat useimpia suosittuja kryptovaluuttoja, ja jotkut tukevat yli 20 erilaista kryptovaluuttaa.

Lisäksi jotkin kryptomaksukortit tukevat vakaita kolikoita, kuten Tether (USDT) ja USD Coin (USDC). Stablecoinien etuna on, että toisin kuin krypto-kolikoilla, näillä kolikoilla on huomattava hintavakaus. Siksi, kun kryptohinnat heilahtelevat valtavasti, näiden kolikoiden hinta pysyy vakaana.

Haluatko siis saada etsimäsi mukavuuden kryptopankkikortilla? Muista valita kortti, joka tukee valitsemaasi kryptoa.

3. Turvallisuus

Turvallisuuteen on pyrittävä digitaalisten maksutapojen suhteen. Joten kortti, joka tarjoaa sinulle seuraavan tason turvatoimet, on paras valinta.

Itse asiassa jotkin kryptomaksukortit tarjoavat käyttäjille huippuluokan suojaustoimenpiteet kryptoilleen. Näitä toimenpiteitä ovat kaksivaiheinen todennus, pääsykoodi ja biometrinen skannaus.

Useimmissa kryptopankkikorteissa on sovellus tai verkkosivusto, jolla voit rahoittaa kryptomaksukorttiasi. Ja jos korttisi katoaa tai katoaa, voit lukita sen tai vaihtaa pääsykoodin etänä. Jotta voit estää kovalla työllä ansaitun kryptosi varkauden, vankka tietoturva on lisättävä tarkistuslistallesi.

4. Maantieteellinen saatavuus

Toistaiseksi useimmat kryptomaksukortit ovat saatavilla vain EU:ssa ja USA:ssa. Siksi sinun kannattaa hankkia kortti, joka suosii maantieteellistä sijaintiasi. Voit myös valita joko MasterCardin tai Visan tukeman kortin. Kryptopankkikortit yhteistyössä Visan tai MasterCardin kanssa ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä.

Siksi voit käyttää niitä missä tahansa milloin tahansa. Jos olet innokas matkustaja, nämä kortit saattavat sopia sinulle. Nyt kun tiedät tapoja ansaita ilmaisia kryptomaksuja pankkikorteilla, on aika ryhtyä töihin. Ja kun valitset kryptomaksukorttiasi, ota aikaa ja harkitse yllä olevia tekijöitä.

Kryptosijoittajille kryptopankkikortti voi olla loistava lisä lompakkoosi. Se helpottaa krypton käyttämistä ja saat samalla nauttia monista eduista.