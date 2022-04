YGG SEA, Yield Guild Gamesin ensimmäinen subDAO, on ilmoittanut yhteistyöstään Solana Venturesin kanssa. Kumppanuuden myötä Solana Ventures, joka on Solana Labsin sijoitusosasto, johti 500 000 dollarin yksityistä sijoituskierrosta YGG SEA:lle.

Kumppanuuden jälkeen Solana Ventures tekee tiivistä yhteistyötä YGG SEA:n johtajien kanssa luodakseen koulutusohjelmia Solana-lohkoketjun projektien rakentamisesta. Yhdistä myös pelien kehitysstudiot ja suunnitteluresurssit uusien pelien käyttöönottamiseksi Solanan ekosysteemissä. Yhteistyön päätavoitteena on nopeuttaa pelien kehitystä ja tuotelanseerauksia Kaakkois-Aasiassa.

Kaakkois-Aasiassa arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa e-urheilun ja pelien ystävää.

Solana Venturesin johtaja, Matt Beck, kertoi kumppanuudesta ilmoittamisen jälkeen:

”Kaakkois-Aasia on lohkoketjupelien innovaatioiden keskus, ja olemme innoissamme yhteistyöstä YGG SEA:n kanssa, rakentaaksemme kestävää arvoa Kaakkois-Aasian yhteisöille ja kehittäjä-ekosysteemille. Peliyhtiöiden ei tulisi keskittyä ainoastaan kaupallistamiseen. Suunnitelmamme on rakentaa oppimis- ja kehitysresursseja luodaksemme todellista, pitkän aikavälin lisäarvoa Kaakkois-Aasiassa ja auttaaksemme viime kädessä tuomaan parhaat pelit ja tuotteet markkinoille.”

YGG SEA:n toimitusjohtaja ja perustaja, Evan Spytma, puolestaan sanoi:

”Play-to-earn -pelien kysyntä on suurempi kuin koskaan, etenkin Kaakkois-Aasian maissa. YGG SEA:n ydintiimillä ja maajohtajilla on syvä ymmärrys tämän monimuotoisen alueen kulttuurisista vivahteista, ja he ovat rakentaneet tutkijayhteisöämme alusta alkaen, vuoden 2022 alusta lähtien. Uusi kumppanuus Solana Venturesin kanssa antaa YGG SEA:lle uskomattoman sysäyksen. Tarjoamme parhaat resurssit Kaakkois-Aasian pelaajille ja kehittäjille, palvellessamme edelleen alueen pelaajayhteisöjen tarpeita.”

Kumppanuuden myötä YGG SEA -tutkijat pääsevät myös suositumpiin Solana-lohkoketjuun rakennettuihin peleihin.