Zilliqa (ZIL) on noussut valtavasti viime päivinä. Kolikon arvo nousi lähes 100 % yhdessä päivässä, ja vaikka useimmat sijoittajat odottivat välitöntä vetäytymistä, härät vain pitivät kolikon käynnissä. Näyttää siltä, että ZIL:lle ei ole myyjiä, ja on todennäköistä, että näin tulee olemaan vielä jonkin aikaa. Tässä muutamia vihjeitä:

ZIL:n äskettäinen kahden viikon ralli on ollut vähintäänkin hämmästyttävä

Yhdessä vaiheessa kolikko nousi 225 % vain seitsemässä päivässä, ennen kuin se vetäytyi hieman

Emme näe myyntipaineita, ja ZIL voi lisätä vielä 100 % lähitulevaisuudessa

Tietolähde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Härät ovat täysin vastuussa

Useimmissa tapauksissa, kun kolikot kerääntyvät ZIL:n tavalla, on luonnollista odottaa, että takaisinveto tapahtuu. Mutta älä lyö vetoa siitä, että ZIL tulisi tekemään tämän, sillä härät hallitsevat tilannetta nyt täysin. Odotamme voittojen kasvavan edelleen noin 0,15 dollariin, ennen kuin vauhti hidastuu.

ZIL:n kauppa on tällä hetkellä noin 0,09 dollaria. Vaikka se on menettänyt noin 5 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun osa omistajista nostaa voittojaan, odotamme nousuvauhdin jatkuvan. 0,11 dollarin taso on härille se kaikista vaikein murtautua.

Vaikka odotamme nykyisen ZIL-vauhdin nousevan sen yläpuolelle, jos härät eivät pysty murtamaan vastustusta, ZIL laskee. Mutta tämä ei ole suurin takaisku. Itse asiassa se on vaatimaton pudotus 0,08 dollariin, mikä nostaa ZIL:n silti kaikkien aikojen ennätykselle vuonna 2022.

Kuinka pelata Zilliqan (ZIL) nousutrendi?

No, paras tapa tällä hetkellä on ostaa. Mitä tulee lyhytaikaisiin treidaajiin, sulje, kun hinta saavuttaa 0,15 dollaria. Pitkäaikaisten sijoittajien kohdalla suuren myynnin riski 0,15 dollarin jälkeen kasvaa. Olisi parasta nähdä, osuuko kolikko tähän merkkiin, ja seurata sitten takaisinvetoa ennen ostamista.