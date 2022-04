Zilliqa (ZIL) on tähän mennessä vuoden krypto. Kolikko on viime aikoina noussut käsittämättömiin korkeuksiin. Vaikka analyytikot ennustavat vetäytymistä, ZIL on edelleen osoittanut uskomatonta joustavuutta. Kasvun kannalta näyttää olevan myös enemmän positiivista. Tässä mitä sinun olisi hyvä tietää:

ZIL on noussut yli 200 % pelkästään viimeisen 7 päivän aikana

Kolikon arvo on kuitenkin hidastunut 10 %:lla viimeisen 24 tunnin aikana

On todennäköistä, että nousutrendi jatkuu viime päivien hidastumisesta huolimatta

Tietolähde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Onko 0,5 dollaria mahdollinen?

Nousu kohti 0,5 dollaria olisi massiivinen ZILille. Tämä tarkoittaisi, että kolikon on lisättävä vielä noin 100 % sen hintaansa. Vaikka se saattaa tuntua epätodennäköiseltä, kolikolle, joka on noussut 200 % seitsemässä päivässä, kaikki on mahdollista.

Lisäksi kaavioindikaattorit osoittavat nousutrendiä. Se, että ZIL on uhmannut kaikkia viime päivien laskevia ennusteita, tekee siitä ainoastaan nousevan voimavaran. Pohjimmiltaan jopa ne, jotka eivät ole siitä niin innostuneita, päätyvät kuitenkin ostamaan, jotta eivät menettäisi näitä etuja.

Tämän vuoksi on todennäköistä, että voittoja tulee lisää. Haasteena tällä hetkellä on kuitenkin mahdollisuus, että suurin osa ihmisistä alkaa saada voittoa. Jos näin tapahtuu, voimme nähdä hidastunutta nousuvauhtia, jota seuraa vähintään 35 prosentin ratkaiseva vetäytyminen.

Kuinka Zilliqa (ZIL) -asetelma kannattaisi pelata?

Zilliqan nykyistä asetelmaa voidaan pelata kahdella eri tavalla. Ensinnäkin on järkevää ostaa ja ajaa mahdollinen nousu kohti 0,50 dollaria. Mutta tämä riippuu täysin siitä, kuinka kolikko toimii seuraavana päivänä.

Viimeisen 24 tunnin aikana ZIL on menettänyt arvostaan 10 %. Jos tällaisia kaksinumeroisia tappioita kirjataan kahdessa peräkkäisessä päivässä, kaupasta tulee erittäin riskialtista. Toisaalta, voit odottaa, että takaisinveto tulee ja ostaa sitten.