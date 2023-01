Les Bahamas démentent les allégations selon lesquelles ils auraient dit à Bankman-Fried de frapper de nouvelles pièces

Points clés à retenir

Des documents judiciaires ont accusé des responsables des Bahamas d’avoir demandé à Bankman-Fired de frapper de nouveaux jetons et de les transférer à des responsables.

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) a également riposté contre le vol de jetons sous son contrôle.

Difficile de savoir quelles allégations sont vraies, mais toute personne connectée à distance à FTX sort mal au milieu de toute la débâcle – et cela inclut le régulateur des Bahamas.

De nombreuses révélations surprenantes ont émergé au cours des deux derniers mois après l’effondrement spectaculaire de FTX. Mais l’un des plus insidieux, du moins pour moi, a été que le gouvernement des Bahamas a travaillé avec Bankman-Fried pour frapper un nouveau jeton à la suite de l’effondrement de la bourse.

Des avocats accusent des responsables des Bahamas d’avoir tenté de frapper de nouveaux jetons

Les avocats de FTX ont déclaré dans un dossier judiciaire en décembre que des responsables du gouvernement des Bahamas avaient demandé à Bankman-Fried de créer de nouveaux actifs numériques d’une valeur de plusieurs « centaines de millions de dollars », tout en demandant au PDG en disgrâce de transférer les nouveaux jetons sous le contrôle de responsables gouvernementaux.

Le rapport, publié par Bloomberg, souligne également que les responsables des Bahamas ont travaillé pour essayer d’aider Bankman-Fried à retrouver l’accès aux systèmes informatiques essentiels sur la plate-forme FTX. Les fonctionnaires étaient « chargés de diriger l’accès non autorisé » aux systèmes afin de prendre le contrôle de certains des actifs numériques qui se trouvaient sur la plate-forme FTX.

Tout cela était particulièrement préoccupant car l’argent se déplaçait évidemment sur la blockchain après l’effondrement de FTX. Un « piratage » signalé a entraîné le déplacement de 477 millions de dollars de crypto-monnaies dans les jours qui ont suivi le dépôt de bilan, le pirate cherchant alors à relier les fonds à diverses entités et devises.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Que cela ait un lien avec l’histoire concernant la pression des Bahamas sur Bankman-Fried n’est que pure spéculation, et pour être clair, aucune preuve ne suggère que les autorités aient quoi que ce soit à voir avec cela.

Le régulateur des Bahamas a publié aujourd’hui une déclaration contre les commentaires susmentionnés de John Ray III, le représentant des débiteurs FTX basés aux États-Unis. La déclaration indiquait qu’elle « doit une fois de plus corriger les inexactitudes matérielles faites par M. John J. Ray III… dans la presse et les documents judiciaires ».

La déclaration soulignait que les documents judiciaires de Ray, qui étaient « sous serment », étaient « sans preuve », ripostant fermement à l’affirmation selon laquelle les responsables avaient ordonné à Bankman-Fried de frapper de nouveaux jetons, ainsi que de demander aux « employés (de FTX) de frapper 300 millions de dollars en nouveaux jetons FTT ». Il a ensuite contesté l’allégation selon laquelle les actifs numériques sous le contrôle de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) avaient été « volés ».

Que s’est-il réellement passé ?

En vérité, il est impossible de connaître ici les tenants et les aboutissants de l’histoire. Mais ce qui est évident, c’est que toute cette saga continue de devenir de plus en plus sordide et embarrassante pour la crypto-monnaie dans son ensemble chaque jour, et toute personne connectée à distance à FTX a l’air de pire en pire au fil du temps.

Il s’agissait évidemment d’un échec massif en matière de réglementation aux Bahamas, et le SCB en est à juste titre martelé. Que l’une ou l’autre des autres allégations tienne la route, nous n’avons pas de preuves sur lesquelles nous prononcer, mais je suis sûr que le temps nous le dira.

Avec plus d’un million de créanciers, 8 milliards de dollars d’actifs clients manquants et de nombreuses vies ruinées, la tristesse et la gravité de la situation concernant FTX sont difficiles à surestimer. Maintenant, il est temps de faire le tri dans ce gâchis et d’essayer de découvrir qui était exactement en faute au-delà de Bankman-Fried, car il y a plus qu’assez de problèmes pour tout le monde.