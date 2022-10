Les mineurs de Bitcoin sont-ils sur le point de capituler ?

Quelque chose qui est toujours intéressant est d’évaluer l’activité minière sur Bitcoin, en particulier en conjonction avec ce qui se passe avec le prix et le marché au sens large.

Après tout, les mineurs sont le groupe qui reçoit ces Bitcoins fraîchement frappés alors que la blockchain continue de se développer. Recevoir ces revenus dans la monnaie native du réseau signifie que leurs actions peuvent être indicatives.

Quelque chose de notable se passe cependant en ce moment. Le taux de hachage, qui signifie la quantité de puissance de calcul dépensée par le réseau Bitcoin – c’est-à-dire le nombre de mineurs – augmente. Et ça monte beaucoup.

Mais en même temps, le prix baisse.

Nous enregistrons un record absolu après un autre record absolu de taux de hachage. Le prix, cependant, a chuté, avant de s’échanger latéralement au cours des derniers mois autour de ce niveau de 20 000 $.

C’est inhabituel. Comme le montre le graphique ci-dessus, la dernière fois que nous avons eu un crash violent – en mai 2021 – le taux de hachage a également chuté. C’est naturel – encore une fois, le revenu de ces mineurs est le Bitcoin, alors pourquoi l’activité minière ne devrait-elle pas baisser en réponse à une forte baisse des prix ?

Au lieu de cela, le taux de hachage – et la difficulté du réseau – reste élevé. La plupart des gens disent que c’est une bonne chose. Et ils ont raison : plus le taux de hachage est élevé, plus le réseau est sécurisé. Et plus le réseau est sécurisé, plus Bitcoin est sain.

Mais cela a-t-il un sens ? Regardons cela d’un point de vue économique. Les mineurs ne vendent-ils pas autant qu’ils le devraient ? Il semble que, alors que nous préférons de nous éloigner après ce crash, les mineurs ne lâchent pas. Vous pouvez pointer vers le passage d’Ethereum à la preuve de participation en septembre comme attirant plus de mineurs vers Bitcoin, mais les dates ne s’alignent pas vraiment.

Vérifions si les mineurs vendent (graphique via la recherche arcanique).

Après la capitulation de l’été, ils n’ont pas vraiment vendu. Mais cela pourrait-il bientôt changer ?

J’ai écrit récemment sur la façon dont je pense que nous pourrions être à un événement d’une méchante mèche rouge pour Bitcoin. En regardant les données minières sous-jacentes, je redeviens plus nerveux. Encore une fois, c’est loin d’être certain – et plus une intuition – mais vérifions la dernière fois que nous avons eu un taux de hachage en hausse avec un prix en baisse.

Mi-2018, c’est arrivé… et ce n’était pas bon.

Zoomons un peu sur cette période – le graphique ci-dessus est un peu mouvementé. En regardant dans la fenêtre 2018, nous voyons exactement comment cette même augmentation du taux de hachage s’est produite malgré la baisse des prix. Et puis regardez ce qui s’est passé pour son prix à la fin de l’année 2018.

C’est donc inquiétant. Et il y a des gens qui signalent cela comme un indicateur baissier. Mais comme le savent tous ceux qui suivent mon analyse, je ne suis pas vraiment à l’aise avec l’extrapolation des cycles Bitcoin passés à aujourd’hui.

Oui, cela s’est produit en 2018. Mais regardez Bitcoin à l’époque. En aviez-vous même entendu parler ? Parce que beaucoup ne le savaient pas – c’était toujours un atout de niche, qui ne faisait pas encore de bruit dans le monde du trad-fi. Sans oublier que le climat macro est entièrement différent aujourd’hui, avec nous carrément dans un nouveau paradigme de taux d’intérêt. Un point qu’il ne faut jamais oublier en examinant les cycles passés : aucun de ces cycles ne s’est produit alors que nous étions au milieu d’un marché baissier plus large dans l’économie.

Mais en même temps, ce n’est pas simplement le fait que cela s’est produit auparavant. Pour moi, je suis juste un peu perplexe sur le fait que la vente de mineurs ne soit pas un peu plus élevée ici, ou pourquoi le taux de hachage est si agressif.

Donc, en conclusion, cet indicateur ne me fait pas courir pour le bouton SELL. Mais j’aime utiliser les données minières en conjonction avec mon analyse plus large, et c’est un événement curieux. Et comme je l’ai écrit la semaine dernière, je crains que cette motion de crabe autour de 20 000 $ ne se termine par une mèche rouge. C’est un niveau psychologiquement important, et une fois qu’on s’y enfonce, il n’y a pas beaucoup de résistance.

Il y a trop de variables sur le marché au sens large qui pourraient facilement aller vers le sud, et Bitcoin n’a pas trop abandonné depuis la vague contagionnaire de l’été – les actions ont en fait été pires. Cette activité minière sous-jacente n’apaise pas ces inquiétudes, même si elle ne les accentue pas.