La chaîne native de l’échange de crypto-monnaie Binance a été suspendue jeudi après qu’un piratage a conduit à l’exposition de millions de dollars de crypto-monnaies.

L’incident a évidemment envoyé des ondes de choc dans le monde de la crypto-monnaie, mais pour moi, il a également mis en évidence les dangers de la décentralisation.

Ne vous méprenez pas. La décentralisation est sans doute le plus grand pilier de tout ce sur quoi repose la crypto-monnaie. C’est un concept qui a une réelle chance de bouleverser tout ce que nous savons sur la finance, l’argent et l’économie en général. Cela peut rendre le monde meilleur.

Mais l’incident de Binance souligne qu’à ce stade précoce de la crypto-monnaie – n’oublions pas que Satoshi Nakamoto n’a écrit son livre blanc Bitcoin qu’en 2008 – cette décentralisation pose également des risques très réels.

Un pirate a ciblé Binance tard jeudi soir, avec des mouvements initiaux sur la chaîne suggérant que deux millions de jetons BSC étaient dans leur ligne de mire.

BNB Chain estime que plus de 100 millions $ d’actifs ont été déplacés, mais a confirmé que 7 millions $ d’actifs avaient été presque immédiatement gelés, réduisant les pertes totales.

La décision d’arrêter toute la chaîne est une décision étonnante de Binance. Comme je l’ai dit, les blockchains sont censées être décentralisées. Cet épisode montre que BNB est tout le contraire.

Évidemment, cela soulève toutes sortes de problèmes. Les puristes de la crypto-monnaie sont en colère contre le fait qu’il s’agit littéralement d’une seule entreprise qui gère l’ensemble de l’écosystème – exactement la même chose que le Web 2.0 et ce que la crypto-monnaie essaie soi-disant de combattre.

Ils ont raison. Là encore, la capacité de Binance à geler 7 millions $ montre que, malgré le fait d’aller à l’encontre du mantra de la crypto-monnaie, la centralisation a aussi ses avantages. 7 millions $ peuvent sembler peu important par rapport à la taille totale de la brèche ici, mais c’est quand même beaucoup d’argent. Et ce n’est qu’un début – il pourrait y en avoir d’autres qui ont été gelés au moment où vous lirez ceci.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022