Points clés à retenir

Les crypto-banques enregistrent leur meilleur mois de janvier depuis près d’une décennie.

68 % de l’offre Bitcoin affichant du profit, contre 50 % en début janvier.

La corrélation entre Bitcoin et les actifs à risque est proche des sommets historiques, la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale continuant de détenir la clé.

C’est important de fêter les victoires, hein ? Et wow, les investisseurs en crypto-monnaies avaient-ils besoin d’une victoire. Après une année remplie de faillites, d’arrestations, de licenciements et de cartons rouges, la nouvelle année a bien commencé.

En fait, janvier est le meilleur mois de la crypto-monnaie depuis 2013. Creusons et regardons les statistiques récapitulatives du mois, et obtenons la configuration du terrain alors que nous tournons la page pour passer au mois de février.

Taux de financement positif

Ouvrant le mois à 16 600 $, Bitcoin a clôturé le mois de janvier à 23 100 $ pour un gain intéressant de 39 %.

Le taux de financement est le prix que les traders paient pour acheter ou vendre un actif sur le marché à terme. Si le taux de financement est positif, cela signifie que les transactions longues sont dominantes et que les traders longs paient les traders courts pour les positions. L’inverse est également vrai, ce qui signifie qu’un taux de financement négatif implique que les traders courts paient les traders longs.

Cela signifie que, bien que loin d’être parfait, il s’agit d’un bon indicateur du sentiment du marché. En regardant le taux tout au long du mois de janvier, il a été positif tous les jours sauf deux, car les taureaux ont régné sur le perchoir.

Les traders de Bitcoin sont de retour dans les bénéfices

La meilleure façon de résumer la fortune du marché de la cryptographie ce mois-ci est de regarder le montant de l’offre en profit. Les choses se sont terminées assez acrimonieusement l’année dernière, avec la moitié des 19,3 millions d’approvisionnement en circulation de Bitcoin en profit.

Avance rapide de 31 jours et ce chiffre est maintenant en hausse à 68 %.

Le chemin du retour est long

Bien sûr, je n’ai écrit qu’hier sur la gravité des dommages causés en 2022. Ce n’est pas le cas d’un petit élément tendre renversant la fortune du marché. L’industrie est toujours assiégée par de mauvaises nouvelles, avec des licenciements et des faillites loin d’être terminés, si l’on en croit les deux dernières semaines.

La crypto-monnaie, plus que jamais, suit simplement la macro. Il n’y a rien d’autre qui cause ce rallye. Et avec la réunion de la Réserve fédérale américaine cet après-midi pour exposer sa dernière politique de taux d’intérêt, le rebond pourrait être inversé assez rapidement, voire encore renforcé, selon les propos du président Jerome Powell.

Les corrélations restent exorbitantes

Ne me croyez pas sur parole. Un rapide coup d’œil aux corrélations en jeu ici montre à quel point Jerome Powell tient la main de Bitcoin.

Il y a une ironie quelque part là-dedans ; une légion de traders de crypto-monnaies attendant nerveusement les paroles du président d’une banque centrale pour découvrir où Bitcoin et le reste du marché se dirigent. Qu’est-ce que c’était que cette histoire ?

Et si la corrélation entre le marché et Bitcoin était forte, vous pouvez parier votre satoshi inférieur qu’il est encore plus élevé entre Bitcoin et le reste du marché. Depuis que nous sommes entrés dans cette nouvelle ère de hausse des taux d’intérêt vers avril 2022, la Fed serre de plus en plus la main de Bitcoin, et Bitcoin tient la main de toutes les autres crypto-monnaies.

Dernières pensées

Ce fut un mois stellaire pour la cryptographie, rappelant les courses explosives dont elle était capable au bon vieux temps du marché haussier.

Avec l’annonce par la Réserve fédérale de sa dernière politique de taux d’intérêt cet après-midi, les marchés pourraient faire preuve de volatilité, avec une impulsion à ce dernier rallye, parallèlement à une réduction brutale, à la fois sur les cartes en fonction du ton que le président Jerome Powell prend.

À long terme, l’espace est encore sous le choc des nombreux événements négatifs de l’année écoulée, et le trading de Bitcoin comme un pari à effet de levier sur le Nasdaq est loin d’être idéal.

Malgré des fondamentaux ressemblant à une marchandise et de grands rêves d’avenir, Bitcoin reste pour l’instant un actif hautement spéculatif. Et pour le reste de la crypto-monnaie ? Copiez et collez simplement l’analyse Bitcoin, tout en augmentant la volatilité d’un cran (ou trois).