Harga Bitcoin turun tajam pada hari Senin hingga menembus di bawah $30.000 dan mencatat level terendah sejak Juli 2021.

Karena aksi jual di pasar kripto mencerminkan kemerosotan hari Senin di Wall Street hingga mencapai posisi terendah $29.996, lebih dari 40% pasokan Bitcoin tergelincir ke dalam posisi rugi yang belum direalisasikan. Dan data on-chain dari Glassnode menunjukkan kemungkinan lebih banyak penurunan tetap ada jika prospek saat ini dibandingkan dengan pasar bearish 2018.

Gambarannya bisa lebih buruk mengingat korelasi jangka pendek Bitcoin dengan saham, yang berarti lebih banyak penurunan untuk saham di tengah suku bunga yang lebih tinggi dan hambatan makro lainnya juga dapat membuat BTC anjlok. Kondisi terlihat semakin suram untuk Bitcoin, yang bisa turun di bawah level $28rb.

Tetapi menurut Perianne Boring, CEO dan pendiri Chamber of Digital Commerce, penurunan itu adalah “peluang pembelian besar-besaran.”

” Semuanya turun ,” Boring mencatat dalam sebuah wawancara dengan ” Squawk Box ” CNBC pada hari Selasa, menunjuk pada pelemahan yang terlihat di pasar saham dan obligasi di tengah pengetatan Fed. Harga rendah tersebut menawarkan kesempatan untuk membeli harga penurunan, katanya kepada Andrew Ross Sorkin dari CNBC.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022