Penulis “Rich Dad, Poor Dad ” Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ia siap untuk menambah kepemilikan Bitcoin-nya jika kripto yang menjadi tolak ukur tersebut turun lebih lanjut ke sekitar harga $20.000.

Penulis buku terlaris itu, yang merupakan salah satu pendukung kripto terkemuka tersebut, mengatakan ini pada hari Senin ketika para "bull" berupaya mempertahankan harga di atas $34.000.

Tetapi Bitcoin telah merosot ke posisi terendah $33.600 dalam perdagangan intraday, aksi jual tajam terjadi setelah minggu yang brutal di mana nilai mata uang kripto unggulan tersebut merosot di bawah level support utama $40.000 dan $37.300.

Kiyosaki mengatakan penurunan baru yang semakin intensif akan menjadi “ berita bagus .” Menurutnya, ini akan menawarkan peluang pembelian yang akan ia coba manfaatkan.

“ Anda mendapatkan keuntungan saat membeli, bukan saat Anda menjual ,” ia menawarkan dalam tweet 'Kata-Kata Bijaksana'-nya.

Pengusaha AS dan pendiri Rich Global LLC itu mengungkapkan bahwa ia membeli Bitcoin dua kali di masa lalu- ketika mata uang kripto tersebut diperdagangkan sekitar $6.000 dan kemudian pada $9.000.

“ Saya akan membeli lebih banyak jika dan ketika BC menguji $20rb,” tambahnya, memberikan pandangan optimis untuk pasar.

Investor tersebut sebelumnya telah menjelaskan ketidakpercayaannya terhadap sistem keuangan warisan, memprediksi jatuhnya dolar AS.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022