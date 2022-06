KCS adalah token utilitas bawaan platform KuCoin. Diluncurkan pada tahun 2017, KCS membawa berbagai utilitas untuk para pemegangnya. Pertama, trader yang menggunakan token tersebut untuk biaya gas akan menikmati diskon 20%. Pengguna yang memiliki lebih banyak KCS juga akan menerima lebih banyak manfaat, sementara bonus yang tersedia dikaitkan dengan kepemilikan dan volume perdagangan pertukaran KuCoin yang lebih luas.

KCS pada dasarnya adalah taruhan di pertukaran KuCoin. Jika pertukaran KuCoin tumbuh, KCS kemungkinan akan melonjak juga. KuCoin adalah pertukaran terbesar ketiga menurut CoinMarketCap. Lebih dari 8 juta pengguna di 207 negara dan yurisdiksi di seluruh dunia mengakses layanan KuCoin, termasuk ratusan aset digital dan mata uang kripto.

Rentang produk yang ditawarkan sangat luas, termasuk perdagangan spot, perdagangan margin, perdagangan fiat P2P, perdagangan kontrak berjangka, staking dan peminjaman. KuCoin juga mengumumkan pendanaan Putaran A $20 juta pada November 2018, dengan partisipasi dari IDG Capital dan Matrix Partners.

KuCoin juga melakukan pembelian kembali KCS dari pasar sekunder setiap bulan dengan 10% dari pendapatan platform tersebut. KCS yang dibeli ini akan dibakar, sehingga pasokan berkurang. KuCoin telah menyelesaikan 27 kali pembakaran.

Terakhir, untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi pengembangan ekosistem KCS, mekanisme biaya dasar + biaya prioritas EIP-1559 dan KCC akan diperkenalkan ke dalam mekanisme deflasi KCS. Hal ini akan menyebabkan biaya bahan bakar dasar menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan kemacetan jaringan KCC.

KCS terdaftar di beberapa pertukaran, termasuk Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (sebelumnya Bitmax).

Sorotan & BurningDrop

Dengan menyimpan KCS, investor mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam penjualan token di KuCoin Spotlight, yang merupakan platform peluncuran token di KuCoin.

KuCoin Spotlight telah meluncurkan lebih dari 20 proyek, dengan proyek sorotan termasuk CWAR dan HOTROSS.

Overview of ATH ROI of #Spotlight Projects on KuCoin

The 20th Spotlight project – @melos_studio $MELOS ROI: 10.60x 🔥🔥🔥#KuCoin $KCS @kucoincom pic.twitter.com/iniH5jdyfg

— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 12, 2022