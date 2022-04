Harga Avalanche (AVAX) naik pada saat kripto lain mengalami penurunan selama seminggu. Avalanche tiba-tiba melonjak dan mencapai harga tertinggi harian $90,05 sebelum turun kembali ke sekitar $87,77 pada saat penulisan.

AVAX masih diperdagangkan di zona hijau dengan kenaikan 1,67% dalam 24 jam terakhir.

Lantas, apa saja faktor di balik lonjakan harga Avalanche saat ini? Artikel ini membahas alasan di balik kenaikan harga AVAX ketika sebagian besar koin termasuk Bitcoin, dan Ethereum berada di zona merah.

Alasan kenaikan harga Avalanche (AVAX) hari ini adalah pengumuman Terra Luna Foundation bahwa mereka telah menambahkan Avalanche (AVAX) ke cadangan UST-nya. Terra melanjutkan dan membeli koin AVAX senilai $100 juta.

Langkah tersebut menjadikan Avalanche sebagai aset digital solusi lapisan pertama terbesar kedua yang ditambahkan ke cadangan UST setelah Bitcoin.

Terra Luna Foundation mengungkap hal ini melalui Tweet yang menyatakan:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Selain menambahkan Avalanche ke cadangan UST dan membeli koin AVAX, Terra juga bermitra dengan Avalanche untuk mengembangkan subnet game baru menggunakan subnet Avalanche. Terra Luna Foundation melewati Ethereum untuk memilih Avalanche karena mereka percaya Avalanche mengalami pertumbuhan yang cepat dan memiliki basis penggemar yang luas.

Don Kwon, yang merupakan pendiri Terra berkata:

“Avalanche masih merupakan ekosistem yang berkembang… sebagian besar didorong oleh loyalitas terhadap token AVAX dan pengguna merasakan banyak kedekatan dengan aset yang sejalan dengan AVAX. Sedangkan untuk rata-rata pengguna Ethereum, menyelaraskan diri dengan Ether tidak terlalu berarti.”

Tim di Terra Luna Foundation juga melanjutkan dan membuat tweet tentang Terra yang berkolaborasi dengan Avalanche pada subnet game baru yang menyatakan bahwa “Subnet Avalanche adalah metode yang kuat untuk membangun generasi berikutnya dari aplikasi Web3 yang dapat diskalakan dalam kasus penggunaan khusus.”

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022