Ada banyak pengungkapan mengejutkan yang muncul selama satu atau dua bulan terakhir setelah keruntuhan FTX yang spektakuler . Tetapi salah satu yang paling berbahaya, setidaknya bagi saya, adalah bahwa pemerintah Bahama bekerja sama dengan Bankman-Fried untuk mencetak token baru setelah runtuhnya pertukaran tersebut.

Pengacara FTX mengatakan dalam dokumen perkara pengadilan pada bulan Desember bahwa pejabat pemerintah Bahama meminta Bankman-Fried untuk mencetak aset digital baru senilai “ratusan juta dolar”, sambil meminta agar CEO yang dipermalukan itu mentransfer token baru ke para pejabat pemerintah.

Laporan yang diterbitkan oleh Bloomberg juga menguraikan bahwa pejabat Bahama mencoba membantu Bankman-Fried mendapatkan kembali akses ke sistem komputer penting di platform FTX. Para pejabat “bertanggung jawab untuk mengarahkan akses tidak sah” ke sistem dalam rangka mengendalikan beberapa aset digital yang ada di platform FTX.

Ini semua sangat memprihatinkan karena uang ternyata bergerak di blockchain setelah keruntuhan FTX. Sebuah “peretasan” yang dilaporkan menyebabkan $477 juta kripto bergerak pada hari-hari setelah pengajuan kebangkrutan, dengan peretas kemudian berupaya menjembatani dana tersebut ke berbagai entitas dan mata uang.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022