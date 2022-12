Oh, Sam.

Pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried ditangkap Senin oleh Kepolisian Bahama, setelah AS mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. Bahama telah menyatakan bahwa mereka memperkirakan AS juga akan meminta ekstradisi dalam waktu dekat.

“Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai dengan Undang-Undang Ekstradisi negara kita,” demikian pernyataan yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Ryan Pinder. .

Tuduhan terhadap Bankman-Fried dilaporkan termasuk penipuan melalui internet, konspirasi penipuan melalui internet, penipuan sekuritas, konspirasi penipuan sekuritas dan pencucian uang. Tuduhan itu bisa membuat Bankman-Fried mendekam di penjara selama puluhan tahun. Ups.

Itu pilihan tuntutan yang luar biasa, mengungkapkan Bankman-Fried benar-benar melakukan semuanya.

Dia seharusnya bersaksi di depan House Financial Services Committee pada pukul 10:00 EST hari ini setelah mendengar tentang jatuhnya FTX . Itu tidak lagi terjadi, Bankman-Fried akan hadir di Pengadilan Magistrate di Nassau, Bahama.

Setelah Bankman-Fried kembali ke tanah Amerika, persidangan tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ini adalah kejahatan berskala bersejarah di berbagai yurisdiksi, dan kasusnya akan memakan banyak waktu.

SEC juga membuat tuduhan terpisah bahwa Bankman-Freid menipu investor.

Kami menuduh Sam Bankman-Fried membangun struktur yang rapuh dengan dasar penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu yang paling aman di kripto, ”kata Ketua SEC Gary Gensler. “Tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Mr. Bankman-Fried adalah teguran keras ke platform kripto bahwa mereka harus mematuhi undang-undang kami.”

Masalah utamanya adalah yang terjadi pada CEO Alameda Caroline Ellison. Alameda adalah firma perdagangan yang juga didirikan oleh Bankman-Fried, dan di mana dana pelanggan di FTX dikirim untuk menopang kerugian perdagangan yang besar.

Ellison diperkirakan berada di Hong Kong pada saat penangkapan, tetapi dia mungkin terlihat di sebuah kafe di Manhattan, yang berarti dia sudah berada di wilayah AS.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

