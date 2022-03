Bitcoin (BTC) bertahan di atas $41.000 pada Senin malam setelah penurunan intraday menuju support $40rb karena sentimen risk-off kembali ke pasar.

Setelah reli ke level tertinggi $42.250 selama akhir pekan, bull merasa sulit untuk mempertahankan momentum.

Marcus Sotiriou, seorang analis di pialang aset digital yang berbasis di Inggris, GlobalBlock , mengatakan pada Senin pagi bahwa retracement dalam harga BTC turun karena “ketakutan seputar perang Rusia-Ukraina.”

Dia menunjuk pada ancaman yang meningkat dari Rusia tentang situasi di kota Mariupol, Ukraina dan laporan tentang tentara bayaran yang berusaha membunuh Presiden Zelensky sebagai perhatian utama.

“Peristiwa ini telah menyebabkan sentimen risk-off untuk pasar global pagi ini, saat indeks dolar sementara Bitcoin dan ekuitas dijual,” kata Sotiriou dalam sebuah catatan saat Bitcoin mengalami masa sulit di bawah $ 41.000.

Kesepakatan pasar Senin malam membuat BTC senilai lebih dari $20 juta dilikuidasi, dengan sebagian besar masalah datang setelah komentar dari Pimpinan Federal Reserve AS Jerome Powell mencapai pasar.

Dalam sambutannya di National Association for Business Economics, Powell menyatakan bahwa The Fed siap memulai pendekatan agresif untuk mengatasi inflasi.

Pimpinan Fed tersebut mencatat bahwa bank sentral bisa menaikkan suku bunga 50 basis poin segera setelah Mei, menyentak sentimen risk-off di kalangan investor. Saat Wall Street memberikan reaksi negatif, langkah serupa terjadi di pasar Bitcoin, di mana BTC tergelincir ke posisi terendah $40,600.

Ini berarti bull masih kesulitan untuk membalikkan level resistance langsung di sekitar $42rb-$44rb menjadi support. Sebaliknya, ini menunjukkan bear masih memegang kendali di sekitar zona pasokan ini.

Mikkel Morch, Direktur Eksekutif di perusahaan dana lindung nilai aset digital ARK36 tetap bullish pada BTC, mencatat dalam komentarnya bahwa retracement tampaknya menjadi penurunan "sehat" setelah kenaikan minggu lalu.

“ Meskipun Bitcoin telah melakukan penelurusan kembali setelah mencapai $42rb selama akhir pekan, koin tersebut masih berhasil menutup minggu jauh di atas $40rb dan saat ini berada pada level $41rb. Penelusuran ulang seperti itu tampaknya sehat setelah kenaikan signifikan selama seminggu terakhir, ”catatnya.

Analis kripto pseudonim Credible Crypto berpikir Bitcoin perlu menembus di atas $42.500 agar memiliki peluang yang lebih baik untuk naik lebih tinggi. Jika gagal, ia memprediksi skenario di mana support utama akan berada di zona $29rb-$32rb.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022