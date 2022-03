Bitcoin Menyentuh $45rb di Tengah Sentimen ‘PetroBitcoin’

Bitcoin menembus di atas level resistance utama untuk menyentuh harga tertinggi yang terakhir terlihat pada bulan Februari, dengan kenaikan yang didukung oleh berbagai faktor makro.

Bitcoin telah naik 10% minggu lalu, naik ke level harga tertinggi sejak 24 Februari ketika diperdagangkan di atas $45.000 untuk waktu yang singkat.

Pada hari Jumat, pasangan Bitcoin (BTC-USD) reli lebih dari 4% dalam kenaikan intraday untuk mencapai harga tertinggi tepat di atas titik harga $45rb. Pasangan tersebut telah turun tetapi tetap dalam penawaran beli di atas $44.700 pada saat penulisan.

Kenaikan mata uang kripto terkemuka tersebut menyusul minggu perdagangan yang bergerak dalam kisaran, dengan reli selama sebulan terakhir dipengaruhi oleh sentimen risk-off sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan dampak dari kenaikan inflasi pada ekuitas.

Namun menurut analis GlobalBlock Marcus Sotiriou, sentimen untuk kenaikan minggu ini mendapat dukungan dari hype seputar akumulasi baru oleh pendiri dan CEO Terra Labs Do Kwon.

Kwon, yang baru-baru ini memasang dua taruhan senilai $11 juta pada harga Terra (LUNA) yang lebih tinggi dari $90 pada Maret tahun depan, telah meluncurkan “rencana akumulasi Bitcoin senilai $3 miliar,”

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022