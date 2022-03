Ethereum Classic (ETC) telah menjadi salah satu kripto utama dengan kinerja baik dalam 7 hari terakhir. Para ahli berpendapat bahwa sebagian besar dari lonjakan ini telah dipicu oleh migrasi besar-besaran para penambang Ethereum Proof of Work ke ETC. Inilah yang kami ketahui:

Ethereum Classic (ETC) telah melonjak hampir 80% selama 7 hari terakhir.

Penambang Ethereum Proof of Stake beralih ke ETC dalam jumlah besar.

Ini terjadi ketika blockchain yang dipimpin Vitalik tersebut ingin meluncurkan Proof of Stake Ethereum 2.0.

Sumber Data: Tradingview

Bagaimana Ethereum 2.0 akan membentuk DLL?

Lonjakan tiba-tiba ETC yang terlihat pada minggu lalu diperkirakan akan berlanjut. Faktanya, banyak ahli merasa bahwa semakin cepat kita mencapai Ethereum 2.0, ETC akan melonjak lebih tinggi. Menurut perkiraan saat ini, Ethereum diperkirakan akan beralih ke proof of stake sepenuhnya pada akhir tahun 2022. Ini akan memberikan peluang besar bagi investor kripto untuk menghasilkan.

“Untuk industri secara keseluruhan, kami memperkirakan bahwa staking akan menjadi bisnis besar,” kata David Lawant, direktur penelitian di Bitwise Asset Management. Perusahaan memiliki aset lebih dari $1,3 miliar, termasuk portofolio kripto. Ada juga pembicaraan bahwa ekonomi token Ethereum dan rantai lainnya akan mendominasi investasi kripto.

“Ekonomi token akan memainkan bagian besar dari perdagangan masa depan di dunia dengan blockchain di kursi pengemudi” kata Adrian Pollard dari HollaEx.

Tetapi pergeseran ke arah ETC juga bisa memberi tekanan pada Ethereum itu sendiri. Baru-baru ini, ETH berhasil bergerak di atas $3000 dan telah tinggal di sana selama beberapa hari. Pergeseran menuju Ethereum 2.0 kemungkinan akan sedikit membuat ketidakstabilan, tetapi pada akhirnya, nilai jangka panjang ETH masih tetap menjanjikan.

Apakah Ethereum Classic (ETC) merupakan pembelian yang baik?

Pergeseran menuju Ethereum 2.0 akan selesai tahun ini, jadi masih ada banyak waktu sebelum itu terjadi. Kami memperkirakan ETC akan terus melonjak selama periode ini. Jadi, setidaknya dalam jangka pendek, koin tersebut memang layak dibeli. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi sebelum tahun ini berakhir.