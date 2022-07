California Legalkan Donasi Kripto untuk Kegiatan Politik

FTX terlibat di berbagai bidang. Hal ini juga meluas hingga ke bidang politik .

“Anda dengan cepat akan kehabisan cara yang sangat efektif untuk membuat diri Anda lebih bahagia dengan menghabiskan uang,” kata CEO FTX, Sam Bankman-Fried, di masa lalu. “Aku tidak menginginkan kapal pesiar.”

Bankman-Freid mungkin tidak menginginkan barang mewah, tetapi dia ingin mempengaruhi dunia, dan ini sebagian terwujud dalam sejumlah sumbangan politik. Tidak ada yang lebih menonjol dari Joe Biden, di mana sabg Presiden saat ini menerima $ 5,2 juta dari Bankman-Fried selama pemilihan presiden 2020.

Secara total, ia telah memberikan lebih dari $21 juta uangnya kepada berbagai kandidat Demokrat dan PAC yang berpihak pada Demokrat sejauh ini.

Untuk pemilihan 2024? Bankman-Fried mengatakan dia bisa menghabiskan hingga $ 1 miliar tergantung pada kandidat (bukan partai), dengan kemungkinan ” di atas $ 100 juta”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

