Meme. Saya pikir lebih dari segalanya, konsep investasi meme yang penuh teka-teki melambangkan bahwa kita, pada kenyataannya, hidup dalam simulasi.

Siapa yang bisa melupakan Januari 2021, ketika sekelompok Redditor berhadapan dengan Wall Street, menaikkan harga saham Gamestop ke tingkat yang hampir tidak bisa dipercaya? Bagaimana dengan Dogecoin, mata uang kripto yang dibuat sebagai lelucon, yang kemudian diadopsi oleh orang terkaya di dunia dan mencapai kapitalisasi pasar hampir $90 miliar?

i made doge in like 2 hours i didn't consider anything

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) May 13, 2021