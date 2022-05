Bittrex sebelumnya adalah salah satu pertukaran kripto terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan harian.

Bittrex adalah salah satu pertukarna kripto terkemuka di dunia selama reli bullish tahun 2017. Pada saat itu, semakin banyak orang memasuki pasar karena harga Bitcoin melonjak hampir 20x, reli dari $1.000 menjadi $19.000 pada akhir 2017.

Namun, Bittrex telah kehilangan tempatnya di antara pertukaran kripto teratas berdasarkan volume perdagangan. Bittrex saat ini menempati posisi ke-24 dalam hal pertukaran terkemuka berdasarkan volume perdagangan.

Chief Business Officer (CBO) pertukaran tersebut, Chris Sinkey, menjelaskan selama wawancara baru-baru ini bagaimana platform perdagangan mata uang kripto tersebut tertinggal. Dia berkata;

“Tidak lama setelah saya bergabung dengan Bittrex, itu adalah pertukaran terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan dan jumlah pasar. Dan ada begitu banyak permintaan untuk akun pada waktu itu karena harga Bitcoin naik dari dua menjadi tiga ribu, kemudian naik menjadi $17.000, $18.000, dan $19.000. Salah satu server kami yang mendukung pendaftaran akun baru mengalami masalah saat menangani pemuatan. Kami harus membatasi pengguna baru kami. Ini sebenarnya salah satu alasan mengapa Binance bisa tumbuh. Karena pengguna yang tidak bisa masuk ke Bittrex harus pergi ke suatu tempat. Binance adalah pertukaran baru pada waktu itu. Mereka baru saja melakukan ICO musim panas sebelumnya dan popularitas mereka benar-benar mulai meningkat.”

Sinkey menambahkan bahwa alasan pertukaran lain sekarang menguasai sebagian besar pasar adalah jumlah modal yang mereka kumpulkan dan tanamkan ke dalam kegiatan pemasaran. Dia menambahkan bahwa Bittrex membuat keputusan untuk tetap sepenuhnya pribadi dan didanai secara mandiri.

CBO Bittrex juga meminta untuk membedakan antara Bittrex dan Bittrex Global. Dia berkata;

“Pertukaran lainnya, seperti Binance, melakukan kebalikannya. Mereka datang ke AS menggunakan infrastruktur yang sama, tetapi mereka menciptakan pertukaran AS. Perbedaannya adalah bahwa buku pesanan kami dibagikan dengan Bittrex US. […] Jadi dalam buku pesanan Bitcoin, karena kedua pasar tersedia untuk perdagangan, pelanggan AS dapat menjadi rekanan untuk berdagang dengan pelanggan Eropa. Itu karena semua pelanggan di platform kami sudah melewati prosedur KYC dan kami mengikuti proses AMPL yang sangat ketat dan sesuai.”