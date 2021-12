CEO Blueprint Capital Advisors, perusahaan manajemen aset dan investasi alternatif yang berbasis di AS, Jacob Walthour, mengatakan tempat mata uang kripto sebagai inovasi keuangan merupakan nilai tambah yang bagus untuk sektor ini.

Berbicara kepada pembawa acara “Squawk Box” CNBC Joe Kernen pada hari Rabu, Walthour mengatakan bahwa pertumbuhan kripto selama lima tahun terakhir sangat besar, terlepas dari pandangan Wild West pada saat itu.

Menurut manajer investasi tersebut, kripto memberikan kesempatan bagi investor , mencatat bahwa pandangannya tentang pasar “sangat konstruktif” dan tidak diinformasikan oleh ketakutan akan tertinggal (fear of missing out), atau lebih dikenal dengan FOMO.

Dia menyarankan bahwa cara terbaik untuk melihat kripto adalah dengan mempertimbangkan di mana dan bagaimana semuanya dimulai. Dia menunjuk peluncuran Bitcoin hampir 12 tahun yang lalu dan mengatakan pertumbuhannya selama periode ini sangat besar.

CEO Blueprint Capital mengatakan bahwa saat ini, ada lebih dari 200 platform pertukaran yang mendukung Bitcoin dan lebih dari 14% orang dewasa Amerika memiliki cryptocurrency.

Prospek bullish Walthour untuk mata uang kripto juga melacak seberapa jauh sistem keuangan telah berubah dengan inovasi demi inovasi. Dia mengatakan bahwa dunia memiliki gagasan tentang cara membayar berbagai barang yang dikembangkan mulai dari uang tunai, cek, kemudian kartu kredit dan debit serta dompet elektronik. Kripto adalah inovasi terbaru dalam evolusi uang ini, katanya.

“ Saya pikir penggunaan kripto, untuk konsep dompet secara keseluruhan, adalah semacam “ke arah mana kita selanjutnya dari sini?” dan [saya pikir] itu menjadi pertanda baik untuk kripto secara keseluruhan dalam hal tingkat adopsi selama lima hingga sepuluh tahun ke depan , ”tambahnya.

Dia kemudian menguraikan bagaimana Bitcoin dan mata uang kripto lainnya semakin diterima sebagai metode pembayaran di beberapa perusahaan dan bisnis terkemuka dunia. Di antaranya, ia mencatat nama-nama seperti Starbucks, PayPal , AT&T, dan Overstock.com sebagai pemain utama yang mendorong adopsi.

Dalam hal ini, Walthour memperingatkan bahwa kemungkinan akan menjadi kesalahan bagi investor untuk mengabaikan kripto sebagai kelas aset. Dia menambahkan bahwa jika skenario muncul di mana kripto mengungguli pasar ekuitas AS, maka “mentalitas kawanan” mungkin terjadi, memicu banyak modal yang mengalir dari ekuitas ke aset kripto.

Dia juga percaya bahwa koin digital yang mengungguli ekuitas menambah legitimasi pada gagasan bahwa “ kripto adalah kelas aset dari sudut pandang diversifikasi .”

