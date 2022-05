CEO Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao mengatakan mata uang kripto terkemuka tersebut siap untuk mendukung Terraform Labs dan kebangkitan komunitasnya dari ‘abu’. Namun, ia mengharapkan tim di balik token LUNA dan UST tersebut untuk menawarkan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas.

Runtuhnya LUNA dan UST minggu lalu menyebabkan riak dan menarik banyak perhatian dari seluruh komunitas kripto serta di berbagai tempat. Di antara reaksi ini adalah “kebohongan yang beredar di twitter terkait kripto,” mengenai apa yang terjadi.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022