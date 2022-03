CEO Terraform Labs Do Kwon Bertaruh $10 Juta pada Harga LUNA

CEO Terraform Labs Do Kwon telah bertaruh $10 juta untuk harga Terra (LUNA) selama tahun depan.

Taruhan besar tersebut melibatkan investor kripto pseudonim, Gigantic Rebirth, atau GCR, dan telah dikunci setelah keduanya masing-masing menyetor $ 10 juta ke dalam akun escrow yang dikendalikan oleh trader kripto Cobie.

GCR adalah yang pertama menyetorkan USD Coin (USDC) senilai $10 juta ke dalam escrow, sementara Kwon, yang memasang taruhan lain pada LUNA kemarin, menyelesaikan transfernya beberapa saat kemudian.

Sesuai dengan ketentuan kesepakatan, taruhan akan berjalan dengan bergantung pada posisi harga LUNA dalam waktu satu tahun ke depan. Pimpinan Terra percaya LUNA akan lebih tinggi dari $88.00 pada Maret 2023, sementara GCR bertaruh pada harga LUNA yang akan menjadi lebih rendah daripada saat ini.

Pada hari Senin, Kwon mempertaruhkan $ 1 juta pada harga LUNA yang menurutnya akan berada di atas harga 14 Maret 2022 pada tanggal yang sama tahun depan. Hari ini, Cobie telah membuat tweet bahwa ketiga pihak telah menyetor total $ 22 juta ke dalam escrow.

" GCR, Do dan Algod sudah mendepositokan semuanya ke alamat escrow taruhan Cobie LUNA. Semoga yang terbaik menjadi pemenang," ujarnya sambil membagikan screenshot jumlah taruhan.

Cobie telah bersumpah untuk memastikan taruhannya berlaku, meyakinkan komunitas kripto bahwa mereka tidak akan "menipu" siapa pun.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022