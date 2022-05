Dogecoin (DOGE), kripto meme terbesar, telah turun lebih dari 15% dalam 24 jam terakhir setelah paus Anon memindahkan 250 juta DOGE dengan setengah dari jumlah tersebut masuk ke Robinhood.

Pada saat penulisan, DOGE diperdagangkan seharga $0,07903, turun 15,51% setelah turun dari level tertinggi harian $0,09932.

Menurut tweet oleh @DogeWhaleAlert, akun yang melacak transfer Dogecoin besar, dua transaksi yang dilakukan masing-masing melebihi 100 juta, yaitu 110.614.220, dan 139.261.848 koin dengan masing-masing senilai $8.497.274 dan $11.625.997.

Transaksi kedua sebanyak 139.261.848 Dogecoin ditransfer ke Robinhood, aplikasi perdagangan populer yang berbasis di AS yang memungkinkan pelanggan untuk berinvestasi dalam saham dan kripto seperti Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana, dan koin populer lainnya.

🐕🪙🐋🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

139,261,848 $DOGE ($11,625,997 USD) was transferred from an unknown wallet to a #Robinhood wallet.

Fee: 0.756 ($0.063 USD)

Tx: https://t.co/ADkdxMqG32#DogecoinWhaleAlert #WhaleAlert #Dogecoin #CryptoNews

— Ðogecoin Whale Alert (@DogeWhaleAlert) May 11, 2022