SEC akan lebih menegakkan peraturan di sektor kripto pada tahun 2022, kata ketua Gary Gensler.

Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) Gary Gensler sekali lagi menegaskan kembali pandangan badan pemerintah tersebut tentang token kripto, dengan mengatakan langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi token sekuritas secara benar.

Selain berbicara tentang perusahaan swasta dan perusahaan ekuitas, ketua SEC itu secara singkat membahas penggunaan token kripto sebagai bentuk penggalangan uang untuk mendukung teknologi inovatif dalam pasar kripto yang lebih luas.

Ketua SEC mengatakan bahwa token kripto dan bentuk crowdfunding lainnya bebas untuk mengumpulkan uang dari publik, tetapi promotor dan sponsor dari penawaran ini harus tahu bahwa token tersebut taat terhadap undang-undang sekuritas.

Premis tersebut kembali ke Howey Test yang melihat apakah investor memasukkan uang ke dalam proyek dengan mengharapkan pengembalian investasi mereka berdasarkan upaya yang dilakukan oleh tim terkait.

Gensler berkomentar saat wawancara di CNBC "Squawk Box" pada hari Senin.

Dia mencatat bahwa penggalangan dana untuk proyek dari publik mengharuskan mereka (investor) mendapatkan semua pengungkapan yang diperlukan bagi mereka untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana. Undang-undang sekuritas, tambahnya, ada untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan penipu.

Mengomentari agenda SEC untuk pasar kripto, Gensler mengatakan tujuan utamanya adalah untuk membawa semua token keamanan dalam lingkup undang-undang sekuritas.

Ketua SEC percaya bahwa cara mengumpulkan dana dari investor bukanlah masalah, baik itu melalui mata uang kripto atau perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPACs) yang lebih baru. Yang penting bagi SEC adalah memastikan konsumen mendapatkan perlindungan yang layak mereka dapatkan.

"We are going to take up again a project around driving greater competition and efficiency in the private fund space," says SEC Chair @GaryGensler. "We are going to see if we can propose some rules to drive more transparency and competition." pic.twitter.com/eeUO6iwbXP

— Squawk Box (@SquawkCNBC) January 10, 2022