GMT Token baru-baru ini menambahkan cara baru untuk membantu penggemar kripto membeli aset bawaannya. Selain metode kripto ke kripto, GMT kini bekerja sama dengan Advcash untuk mempermudah proses pembeliannya.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknnya dan ingin mempelajari bagaimana dan di mana membeli GMT Token, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena GMT adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli GMT menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli GMT sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk GMT.

GMT Token disebut sebagai token yang didukung oleh aset nyata yang menghasilkan pendapatan BTC harian kepada pemiliknya. Setiap GMT didukung oleh daya komputasi nyata (TH/s) melalui protokol SHA-256. Protokol tersebut berjalan di Ethereum.

Perilisan awalnya sebanyak 100.000.000 token pada platform blockchain Ethereum, yang didukung oleh 100.000 TH/s, jadi 1 GMT = 0,001 TH/s.

Tim GMT terus memperkenalkan kapasitas tambahan dan melakukan emisi tambahan dari token GMT. Tujuan utama mereka adalah membawa jumlah token yang beredar hingga 10 miliar GMT.

Mengikuti setiap emisi tambahan, tim mengaktifkan mekanisme pembakaran 20-100% token baru, yang mengarah pada peningkatan profitabilitas GMT.

Kekuatan komputasi yang dirilis didistribusikan kembali di antara semua GMT yang beredar, meningkatkan kekuatan komputasi yang menyediakan token serta pendapatan penambangan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Digital Coin Price memperkirakan kenaikan harga jangka panjang. Koin ini diperdagangkan seharga $0,24 pada saat penulisan. Mereka memperkirakan GMT akan diperdagangkan rata-rata $0,31 tahun ini, hingga maksimum $0,33. Pada tahun 2023, nilainya setidaknya akan mencapai $0,31. Token ini bisa mencapai $0,40.

Pada tahun 2024, harga minimum token ini adalah $0,29 dan harga maksimum yang diprediksi adalah $0,41. Pada tahun 2025, harganya akan berkisar dari $0,41 hingga $0,51.

