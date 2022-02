Pajak 30% adalah golongan pajak penghasilan tertinggi di India

India juga akan meluncurkan Rupee digitalnya pada tahun anggaran 2022-2023, kata Menteri Keuangan.

India akan mulai memungut pajak 30% untuk semua pendapatan dari transfer mata uang kripto, menurut Menteri Keuangan negara tersebut, Nirmala Sitharaman.

Dalam pidato anggaran yang disampaikan pada hari Senin, sang menteri mencatat bahwa tahun keuangan 2022-2023 akan melihat pihak berwenang berupaya untuk membawa semua penghasilan dan transfer aset digital, termasuk NFT di bawah payung pajak.

Terlepas dari retribusi 30% atas penghasilan, India juga akan menerapkan pajak 1% yang menurut pejabat pemerintah akan dipotong pada sumbernya (TDS). Retribusi ini akan berlaku untuk pembayaran atau biaya yang dibayarkan sehubungan dengan transfer mata uang kripto, tambah Sitharaman.

Hadiah yang dibuat dalam kripto juga akan dikenakan pajak, menurut proposal pajak menteri, dengan petugas pajak menargetkan para penerima hadiah kripto.

Menurut pimpinan lembaga keuangan tersebut, kerugian yang terjadi pada investasi mata uang kripto tidak akan diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh di tempat lain.

Pajak keuntungan modal kripto dan pungutan lainnya tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah akhirnya mengakui kripto di India. Ini menandakan perubahan yang nyata dari seruan sebelumnya terkait larangan kripto yang menyeluruh, dengan Changpeng Zhao, CEO Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, adalah salah satu orang yang menunjukkan kemungkinan perkembangan ini.

Tarif pajak 30% adalah dua kali lipat dari tarif 15% yang dikenakan pada keuntungan modal pendek untuk saham. Namun, komunitas kripto dengan cepat menunjukkan bahwa proposal India tersebut termasuk dalam salah satu golongan pajak di mana sebagian besar pemegang kripto sudah termasuk di dalamnya.

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂

— Pawan Sharma | Cross-Chained (@CoinClues) February 1, 2022