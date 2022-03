Kini Anda dapat Membeli Shibnobi, Token Berbasis Komunitas

Harga live Shibnobi, token bertema Shiba lainnya, adalah $8,82E-15 dengan volume perdagangan 24 jam di bawah $2 juta. Shibnobi terdaftar di Dojoswap Exchange tiga hari lalu. Token ini telah naik 3,33% hari ini.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Shibnobi, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena SHINJA adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli SHINJA menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli SHINJA sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk SHINJA.

Platform berbasis komunitas ini sedang mengembangkan ekosistem untuk generasi investor berikutnya yang menjadikan kripto sederhana dan aman untuk semua orang.

Ini adalah misi untuk mengubah dunia kripto, membuatnya lebih aman, lebih adil, dan lebih informatif untuk investor rata-rata dan proyek yang diperiksa.

Produk utamanya adalah Dojoswap, DEX multirantai dengan platform staking, blockchain Kusari dengan fitur keamanan yang ditingkatkan dan proses pemeriksaan yang solid untuk proyek yang terdaftar di dalamnya, serta Katana, dompet dengan 2FA (Two-Factor Authentication). Dojoverse adalah lingkungan multiverse platform tersebut.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

GOV Capital bullish pada token, memprediksi harganya akan tumbuh menjadi $3,37E-14 dalam satu tahun. Up to Brain memprediksi 1 SHINJA akan naik menjadi $6.44E-13 pada tahun 2023.

