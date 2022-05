FTX, KuCoin, dan beberapa pertukaran terkemuka lainnya baru-baru ini mendaftarkan Project Galaxy. Terlebih lagi, Binance mengumumkan promosi, mulai hari ini dan berlangsung hingga 13 Mei.

Semua pengguna yang mengakumulasi setoran bersih setidaknya 50 GAL, token bawaan Project Galaxy, atau berdagang setidaknya 35 GAL di seluruh pasangan perdagangan spot GAL dan memenuhi syarat akan mendapatkan bagian dari kumpulan hadiah sebesar $60.000 dalam bentuk voucher token GAL.

Token tersebut naik hampir 10% hari ini. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari bagaimana dan di mana tempat membeli Project Galaxy, panduan ini cocok untuk Anda.

Project Galaxy adalah salah satu jaringan data kredensial Web3 terkemuka. Dibangun di atas infrastruktur terbuka dan kolaboratif, Project Galaxy membantu pengembang dan proyek Web3 memanfaatkan data kredensial digital dan NFT untuk membangun produk dan komunitas yang lebih baik.

Project Galaxy adalah salah satu jaringan data kredensial Web3 terkemuka. Dibangun di atas infrastruktur terbuka dan kolaboratif, Project Galaxy membantu pengembang dan proyek Web3 memanfaatkan data kredensial digital dan NFT untuk membangun produk dan komunitas yang lebih baik.

Project Galaxy menyediakan infrastruktur bagi anggota komunitas untuk mengumpulkan dan menyumbangkan kredensial digital ke jaringan data kredensial Galaxy. Infrastruktur tersebut mendukung kurasi kredensial melalui berbagai sumber data.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Digital Coin Price memprediksi pertumbuhan serius dari level $15,75 saat ini. Berikut perkiraannya:

