Mark Zuckerberg, CEO Meta (Facebook), mengatakan melalui sebuah postingan bahwa fitur NFT akan diperkenalkan ke Facebook dan Instagram. Fitur ini akan memungkinkan pembuat konten dan kolektor untuk menampilkan NFT pilihan mereka di akun dan profil mereka. Fitur ini akan tersedia untuk pengguna Instagram dan Facebook.

Menurut laporan tersebut, para insinyur dari Meta akan melakukan pengujian internal fitur NFT tersebut yang akan dimulai minggu ini.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

— db (@tier10k) May 9, 2022