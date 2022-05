Saya Harus meminta maaf hari ini, jadi mungkin artikel ini dapat berfungsi sebagai bentuk terapi.

Saya berbicara tentang Terra, token bawaannya LUNA, dan stablecoin UST-nya. Singkatnya, UST adalah stablecoin algoritmik yang secara teknis tidak didukung oleh apa pun (bersabarlah, para bull LUNA). Setiap kali 1 UST dicetak, 1 LUNA dibakar, dan sebaliknya.

LUNA mempertahankan patokannya ke $1, tetapi apa yang terjadi ketika ada begitu banyak tekanan jual sehingga UST turun di bawah nilai patokan tersebut? Hal itu membuat orang takut.

Dan ketika orang takut, mereka menjual UST, karena takut patokan harganya putus.

Itu memicu lebih banyak ketakutan, yang memicu lebih banyak penjualan, yang memicu lebih banyak ketakutan dan seterusnya dan seterusnya. Jika saya menerapkan hitungan kata yang lebih ketat, saya hanya bisa menyebutnya sebagai aksi penarikan besar-besaran. Kita melihat hal ini hari ini, dengan terlepasnya patokan UST, diperdagangkan pada level 88 sen sekitar tiga puluh menit yang lalu (saat ini di 90 sen).

Saya adalah salah satu dari orang-orang yang ketakutan itu. Faktanya, saya menjual UST saya seharga 95 sen dolar, menelan kerugian 5% yang agak tidak nyaman, seperti yang dijelaskan pada thread Twitter di bawah ini, di mana say mengetik sambil meneteskan air mata dan jatuh ke keyboard saya.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar.

Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face.

And yeah, gun to my head, I still think the peg survives.

🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6

— Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022