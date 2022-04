Mengapa Harga Monero (XMR) Melonjak Lebih dari 3% Hari Ini?

Koin Monero telah menjadi pusat perhatian untuk sebagian besar tahun ini karena pasar kripto terus diperdagangkan sideways.

Pada saat penulisan, XRM diperdagangkan pada $282,49, naik 3,36% setelah mencapai tertinggi $288,82 dalam 24 jam terakhir sebelum mundur.

Tetapi mengapa koin itu reli? Pada artikel ini, kita akan membahas mengapa harga Monero naik.

Sebelum kita mendalami apa yang mempengaruhi kenaikan harga Monero saat ini, penting bagi kita untuk terlebih dahulu menjelaskan apa itu Monero (XRM).

Singkatnya, Monero (XRM) adalah token bawaan dari blockchain Monero, yang memungkinkan transaksi pribadi menggunakan kriptografi tingkat lanjut. Monero diluncurkan pada tahun 2014.

Sekarang mari kita lihat alasan di balik reli tersebut.

Salah satu alasan utama lonjakan ini adalah pengumuman yang dibuat melalui posting oleh salah satu pengelola bahwa mereka akan meningkatkan jaringan (Fluorine Fermi) yang akan datang dengan fitur baru pada 16 Juli di ketinggian blok 2,6 juta.

Selain itu, Monero juga akan meningkatkan ukuran cincinnya (mewakili jumlah total pihak yang bertandatangan selama transaksi XRM) dari 11 menjadi 16 serta memberikan privasi dasar kepada pengguna.

Selain itu, Monero juga akan menjalankan versi yang ditingkatkan dari algoritma bulleproof untuk menurunkan ukuran transaksi sebesar 7% guna meningkatkan skalabilitasnya dengan transaksi yang lebih cepat dan lebih ringan.

Menurut posting tersebut, mereka juga akan mengurangi waktu sinkronisasi dompet sekitar 40%.

Akan ada pengumuman perilisan baru tentang pembaruan sebelum peningkatan jaringan yang akan dilakukan sekitar 16 Juni. Pengguna akan diminta untuk memperbarui perangkat lunak mereka sebelum peningkatan jaringan dilakukan pada 16 Juli.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022