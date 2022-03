OMG terdaftar dalam pasangan OMG/USDC di Bitrue kemarin, yang menyebabkan lonjakan harga pada token bawaan OMG Network ini. Koin terbesar ke-99 berdasarkan kapitalisasi pasar ini diperdagangkan seharga $4,42.

Simak artikel singkat ini untuk mengetahui apa itu OMG, apakah Anda harus membelinya, dan tempat terbaik untuk membeli OMG hari ini.

Karena OMG adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli OMG menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli OMG sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk OMG.

OMG Network, sebelumnya dikenal sebagai OmiseGo, adalah solusi penskalaan lapisan kedua non-kustodian yang dibuat untuk blockchain Ethereum.

Ini dirancang untuk memungkinkan pengguna mentransfer token ETH dan ERC20 dengan jauh lebih cepat dan lebih murah daripada saat bertransaksi langsung di jaringan Ethereum.

Jaringan ini didasarkan pada solusi penskalaan baru yang disebut MoreViable Plasma, yang menggunakan arsitektur sidechain untuk mengelompokkan beberapa transaksi di luar rantai ke dalam satu batch, yang kemudian dapat diverifikasi sebagai satu transaksi pada rantai akar Ethereum.

Menurut OMG Network, teknologi ini berpotensi menskalakan Ethereum hingga ribuan transaksi per detik (TPS). OMG digunakan untuk membayar biaya pada jaringan.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Menurut platform analis Price Prediction, OMG akan mencapai setidaknya $5,37 tahun ini. Token tersebut bisa naik ke $6,30 dengan harga perdagangan rata-rata $5,53. Pada tahun 2023, 1 OMG akan bernilai setidaknya $7,60.

Harga tertinggi yang bisa dicapai tahun depan adalah $9,16 dengan harga rata-rata $7,88 sepanjang tahun. Pada tahun 2024, level minimumnya adalah $11,17. OMG bisa naik ke $13,18 dalam dua tahun.

