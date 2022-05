Sekarang setelah situasi mulai kembali normal pasca keruntuhan Terra yang spektakuler, saya pikir akan menarik untuk menyelami sektor DeFi dan melihat bagaimana goncangan tersebut memengaruhi protokol lain. DeFi mulai terkenal pada tahun 2020, atau jika Anda ingin memahami istilah tersebut, selama periode yang dikenal sebagai “DeFi Summer”.

Sejak itu, DeFi mulai sedikit mereda – imbal hasil turun di seluruh sektor karena pasar menjadi sedikit lebih efisien, yang masuk akal. Sebenarnya, masih terdapat imbal hasil yang cukup menarik yang tersedia di protokol Anchor, sebenarnya – 20% yang menggoda – tetapi saya mendengar kabar bahwa itu tidak berakhir dengan baik.

Seperti yang ditunjukkan grafik di atas dari DefiLllama, TVL Anchor anjlok dari $18 miliar menjadi nol karena kesalahan pembulatan. Jika Anda menekan “Play Timeline” di sudut kiri atas grafik di bawah ini, Anda akan melihat TVL untuk seluruh blockchain Terra, yang hingga beberapa minggu yang lalu berada di urutan kedua, setelah Ethereum. Bagaimana mungkin proyek sekuat itu jatuh.

Jadi bagaimana peringkatnya terguncang? Nah untuk menjawab pertanyaan dari salah satu lagu Eminem, stablecoin DAI yang tiba-tiba terlihat agak sombong itu kembali, kembali, kembali, dan kembali lagi. MakerDAO kembali menjadi raja sekali lagi, dengan TVL $9,5 miliar menempatkannya sebagai protokol nomor 1, menyusul kasus aneh terkait hilangnya $18 miliar TVL Anchor.

Ini adalah ironi yang kejam tetapi logis, tentu saja, karena MakerDAO telah meluncurkan stablecoin terdesentralisasi pertama yang memiliki keunggulan sesungguhnya – DAI. Sementara Editor saya Joe KB menyarankan di podcast CoinJournal kami yang baru diluncurkan minggu lalu bahwa orang Amerika tidak melakukan ironi, saya yakin ini tidak hilang dari siapa pun.

Bagi yang belum tahu, DAI membagikan kualitas desentralisasi yang menggoda tersebut dengan TerraUSD. Pendukung DAI akan berteriak sekeras mungkin, bagaimanapun, bahwa ada satu perbedaan yang sangat penting – DAI dijamin dengan mata uang kripto lain.

Untuk memberikan penjelasan yang cepat, DAI dibuat ketika pengguna meminjam dengan agunan yang terkunci. Sebaliknya, DAI dihancurkan ketika pinjaman tersebut dilunasi, ketika pengguna secara bersamaan mendapatkan kembali akses ke agunan yang terkunci tadi. Hal yang hampir memuakkan mengetahui bahwa betapa masuk akalnya DAI jika dibandingkan dengan TerraUSD, tetapi tetap saja, kehilangan pangsa pasar yang signifikan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Terra, dengan Do Kwon tidak melakukan apa pun dalam perangnya melawan stablecoin logis ini.

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022