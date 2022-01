PolySwam (NCT) naik 370% pasca terdaftar di pertukaran utama

PolySwarm (NCT), sebuah proyek deteksi ancaman dan anti-malware, telah naik dalam tiga hari terakhir setelah terdaftar di sejumlah platform pertukaran kripto utama termasuk Coinbase.

Polyswarm, aset kripto peringkat 344 berdasarkan kapitalisasi pasar saat ini diperdagangkan pada $0,12 dan naik 372% dari harga seminggu yang lalu.

PolySwarm berurusan dengan perangkat lunak keamanan siber dan menggunakan token asli NCT untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang berpartisipasi dalam latihan pengumpulan data dan wawasan keamanan siber.

Pada 13 Januari, PolySwarm (NCT) bersama Propy (PRO), Inverse Finance (INV), dan Liquidity (LQTY) terdaftar di platform ritel lengkap Coinbase.

Menurut akun Twitter Coinbase, keempat altcoin tesebut (NCT, PRO, INV, dan LQTY) akan tersedia di aplikasi Coinbase Android, aplikasi Coinbase iOS, dan Coinbase.com bagi pelanggan untuk masuk, membeli, mengirim, menerima, berdagang, atau menyimpan LQTY, INV, PRO dan NCT di sebagian besar wilayah yang didukung oleh Coinbase.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

