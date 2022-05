Harga Bitcoin menyentuh posisi terendah $26.597 pada hari Kamis, level terendah sejak Januari tahun lalu, turun lebih dari 8% karena mata uang kripto tersebut terus diterpa aksi jual.

Menurut data dari CoinGecko, mata uang kripto tersebut telah bergerak di atas $28rb dan saat ini berada di dekat $28.600. Pasangan BTC/USD turun sekitar 4% hari ini dan 28% dari level tertinggi tujuh hari di sekitar $39rb. Hingga saat ini, BTC turun 39%.

Meskipun harga Bitcoin anjlok sejak mencapai level tertinggi sepanjang masa November lalu, CEO MicroStrategy Michael Saylor mengatakan bahwa mata uang kripto yang menjadi tolak ukur tersebut tetap menjadi aset “lindung nilai terbaik terhadap inflasi.”

“ Bitcoin adalah aset lindung nilai terbaik terhadap inflasi. Sejak $MSTR mengumumkan pembelian BTC pertamanya 11 Agustus 2020, Bitcoin telah terapresiasi 149%, mengungguli Perak (-17%), Emas (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), Indeks Harga Konsumen (11,2%) , M2 (19%), Indeks Harga Rumah AS (28%), & Indeks Harga Produsen (33%), ” tweet Saylor pada hari Kamis.

