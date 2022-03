Binance mengumumkan penambahan AXS di Auto-Invest hari ini dan dua promosi di platform. Pengguna yang memenuhi syarat dapat masuk daftar putih untuk mendapatkan APY 100% melalui staking dan mendapatkan cashback biaya perdagangan hingga 100%. AXS telah naik 20% dalam 24 jam terakhir.

Simak artikel singkat ini untuk detail tentang AXS; apa itu AXS, apakah itu layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli AXS.

AXS adalah token dari Axie Infinity, game blockchain yang terinspirasi Pokemon dengan gameplay terbuka yang sangat fleksibel. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, membesarkan, dan memperdagangkan Axies, seperti hewan peliharaan digital.

Platform ini menawarkan cara yang mudah, dapat diakses, menyenangkan, serta mendidik untuk mendapatkan paparan berbagai kemampuan teknologi blockchain. AXS telah mencapai kesuksesan luar biasa dan sekarang menjadi sangat terkenal di industri blockchain.

Axie Infinity menggunakan dua token utama: AXS (Axie Infinity Shards) dan SLP (Smooth Love Potion). Pemegang AXS berkontribusi pada pengembangan platform sebagai bagian dari organisasi terdesentralisasi Axie, seperti dengan memutuskan bagaimana mengalokasikan dana ekosistem atau bagaimana membelanjakan dana perbendaharaan.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Wallet Investor memperkirakan kenaikan harga AXS dalam jangka panjang. Mereka memperkirakan harga $493 pada Maret 2027. Dengan demikian, investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +685%. Jika Anda menginvestasikan $100 di AXS sekarang, Anda mungkin memiliki $785 pada tahun 2027.

