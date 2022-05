Tether telah merilis laporan pengesahan yang menunjukkan bahwa cadangan stablecoin USDT “didukung sepenuhnya.”

Disiapkan oleh akuntan independen MHA Cayman, pengesahan tersebut juga menunjukkan bahwa aset konsolidasi Tether melebihi liabilitas, dengan cadangan konsolidasi untuk USDT yang diterbitkan melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk menebusnya.

Menurut laporan jaminan perusahaan, total aset konsolidasi per 31 Maret mencapai lebih dari $82,4 miliar. Pasokan Tether yang beredar sebanyak 74.213.168.169, berdasarkan data dari CoinGecko.

Pada saat yang sama, Tether telah mengurangi kepemilikan surat berharga komersialnya, salah satu kontestasi utama yang selama beberapa tahun terakhir menginformasikan meningkatnya kritik terhadap penerbit stablecoin.

Menurut laporannya, kepemilikan surat berharga komersial turun 17% selama kuartal terakhir, dari $24,2 miliar menjadi $20,1 miliar. Kepemilikan untuk surat berharga komersial juga telah turun 20% sejak 1 April, statistik yang akan tercermin dalam laporan Q2-nya.

Selain mengurangi kepemilikan surat berharga komersial yang lebih likuid, Tether bergerak untuk meningkatkan aset dalam reksa dana pasar uang dan Treasury Bills AS. Hal telah membuat investasi dalam Treasury Bills (T-bills) melonjak 13%, dari $34,5 miliar menjadi $39,2 miliar.

Melalui laporan ini, Tether memberi tahu pasar bahwa USDT didukung sepenuhnya dan stablecoin tersebut tidak akan runtuh seperti yang terjadi pada TerraUSD (UST). Cadangan USDT sudah diperhitungkan dan stablecoin tersebut akan terus mempertahankan patokan dolarnya.

Tetapi apakah ini cukup untuk meningkatkan kepercayaan komunitas kripto pada USDT?

Salah satu pendiri dan CEO Three Arrows Capital Su Zhu mengatakan USDT senilai $9 miliar yang terhapus dari pasar selama seminggu terakhir membuktikan bahwa memang “USDT dapat ditukarkan” dengan USD. Beberapa pihak di dalam industri masih tidak mempercayai kata-kata Tether.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

— Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022