Kenaikan suku bunga Fed tercermin di seluruh pasar kripto dengan sangat positif. Salah satu koin yang berkinerja baik adalah Thorchain.

Token bawaannya, RUNE menguat lebih lanjut setelah pengumuman bahwa program bug bounty dengan Immunefi telah diperbarui. Ekosistem Thorchain sekarang akan membayar hingga $1.000.000 untuk mendeteksi kerentanan kritis.

Jika Anda ingin tahu apa itu Thorchain, dapatkah itu memberi Anda pengembalian yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Thorchain, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Thorchain adalah protokol likuiditas terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk menukar mata uang kripto dengan mulus di sejumlah jaringan tanpa risiko kehilangan kendali dan akses langsung atas aset mereka.

Protokol tersebut memungkinkan pengguna untuk menukar satu aset dengan aset lainnya dalam pengaturan tanpa izin. Likuiditas dapat diperoleh tanpa perlu bergantung pada buku pesanan. Rasio aset dalam kumpulan digunakan untuk mempertahankan harga pasar.

RUNE adalah token bawaan dari platform Thorchain. Ini berfungsi sebagai mata uang utama dalam ekosistem Thorchain. Pengguna platform juga menggunakannya untuk tata kelola dan keamanan sebagai bagian dari mekanisme perlawanan Thorchain.

Thorchain pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angkanya saja.

Wallet Investor menganggap RUNE Thorchain sebagai investasi yang bagus. Mereka memperkirakan peningkatan jangka panjang, memprediksi harganya di angka $22,72 pada Mei 2027.

Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +214%. Jika Anda menginvestasikan $100 di Thorchain sekarang, mungkin investasi tersebut akan naik menjadi $314 pada tahun 2027.

