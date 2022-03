Waves Labs membuka kantor pusat di Miami dan melakukan sejumlah perekrutan penting untuk tim kepemimpinan mereka di AS setelah mengumumkan rencana transformasi ekosistem pada Februari 2022. Mata uang kripto Waves, yang saat ini menjadi koin terbesar ke-32 berdasarkan kapitalisasi pasar, telah naik lebih dari 50% karena berita tersebut.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Waves, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena WAVES adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli WAVES menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli WAVES sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk WAVES.

Waves adalah platform blockchain multifungsi yang mendukung kontrak cerdas, DApps, dan kasus penggunaan lainnya. Token bawaannya, WAVES digunakan untuk membayar hadiah blok selain transaksi keuangan standar lainnya. Pasokannya tidak dibatasi.

Waves adalah salah satu produk pertama dari jenisnya. Waves bertujuan meningkatkan produk dan platform blockchain yang belum sempurna dan mencoba menarik klien bisnis potensial, yang ingin menerapkan blockchain dalam menciptakan layanan baru atau meningkatkan proses.

Ketika diluncurkan, kecepatan dan intuisi Waves melampaui para pesaingnya, dan hal ini terus bertahan, meskipun produk serupa bermunculan di pasar.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Digital Coin Price membuat prediksi berikut:

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022