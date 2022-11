Terlepas dari pasar bearish untuk industri mata uang kripto, ada beberapa kilasan harapan untuk koin-koin utama. Trader memiliki ekspektasi tinggi dengan Ethereum Merge dan itu membantu memacu kenaikan di Ethereum Classic (ETC). Untuk Ripple (XRP), potensi berakhirnya kasus pengadilan SEC yang telah berlangsung lama telah memengaruhi harga. Sementara itu, investor yang mencari sesuatu yang baru, memilih membeli Metacade selama masa pra penjualan. Token utilitas MCADE akan menyediakan banyak fitur seperti play-to-earn (P2E) dan tema metaverse untuk meningkatkan pertumbuhan di masa mendatang.

Apa itu Metacade?

Metacade adalah platform Web3 berbasis komunitas yang sedang naik daun di mana gamer dan pengembang dapat bertemu untuk berkolaborasi dan bersenang-senang dengan game blockchain. Tujuan akhir dari proyek ini adalah arcade buatan komunitas dengan ekosistem yang dinamis untuk hadiah P2E. Pengembang dapat memenangkan Metagrant untuk ide game teratas dan gamer dapat menguji dan meninjau game ini sebelum diterima ke proyek tersebut. Semua itu akan didukung oleh token utilitas MCADE, yang akan digunakan tidak hanya untuk pemilihan tata kelola, tetapi juga pengundian hadiah, turnamen game, serta staking.

Lebih lanjut tentang tokenomik Metacade

Staking adalah nama yang diberikan untuk kegiatan mengunci token di platform untuk mendapatkan hadiah untuk proyek DeFi, biasanya dengan tingkat bunga tahunan . Untuk komunitas Metacade, hadiah itu adalah bagian dari pendapatan proyek , yang akan dibayarkan dalam mata uang lain untuk menghindari penggelembungan token utilitas. Setelah aliran pendapatan tersebut dibuat, juga akan ada mekanisme pembakaran token untuk mengurangi jumlah koin yang beredar. Total pasokan tetap pada peluncuran akan menjadi 2 miliar token MCADE, dengan 1,4 miliar token dialokasikan untuk pra penjualan.

Apa yang terjadi dengan Ethereum Classic?

Dengan pasar bearish yang melanda industri mata uang kripto, Ethereum Classic (ETC) mencapai titik terendah pada bulan Juni sekitar $15. Proyek tersebut kemudian naik menjadi $42 menjelang Ethereum Merge. Peningkatan proyek Ethereum berarti bahwa proyek tersebut beralih dari teknologi penambangan proof of work intensif energi ke proof of stake. Untuk penambang kripto yang memiliki perangkat keras proof of work, yang berarti mereka membutuhkan rumah baru, ETC adalah tujuan yang mudah. Namun, koin tersebut telah turun kembali menjadi $22.

Bagaimana prospek Ripple (XRP)?

Harga Ripple (XRP) juga mengalami reli baru-baru ini dengan tim Ripple berharap untuk mengakhiri kasus pengadilan SEC. Regulator pasar AS menuduh Ripple merilis sekuritas dengan cara yang sama seperti saham ditawarkan. Itu berarti regulasi tambahan untuk Ripple dan banyak token kripto lainnya. Harga XRP juga naik dari harga terendah $0,30 ke harga saat ini di level $0,50 tetapi sejak itu terhenti di sana.

Mengapa Anda harus berinvestasi di Metacade?

Lompatan harga ETC adalah skema pompa jangka pendek berdasarkan migrasi penambang tetapi tidak ada selera besar untuk koin tersebut dan para penambang akan kecewa jika menambang untuk pengembalian kecil. Dalam kasus Ripple, token XRP memiliki potensi untuk reli jika mereka mendapatkan keputusan yang menguntungkan, tetapi itu hanyalah awal dari proses yang sulit karena proyek tersebut telah terganggu oleh kasus pengadilan dan belum memperlihatkan perkembangan baru-baru ini.

Di sisi lain, Metacade adalah proyek baru yang membawa tema baru ke dunia P2E dengan arcade yang dipimpin komunitas. Dengan perpaduan game yang tepat, proyek ini dapat menarik banyak pengikut dan permintaan besar untuk token MCADE . ETC dan XRP mengalami reli yang cukup biak, di mana XRP memiliki prospek yang lebih baik untuk keuntungan lebih lanjut, tetapi Metacade dapat mengalahkan keduanya.

Kesimpulan

Reli Ethereum Classic (ETC) didasarkan pada tren jangka pendek dari Ethereum Merge karena penambang bermigrasi ke rantai lain untuk mendapatkan penghasilan. Harga Ripple (XRP) juga bersifat jangka pendek karena para trader mengharapkan hasil positif dalam kasus SEC. Itu masih belum pasti dan bahkan jika mereka menang, proyek tersebut belum menunjukkan perkembangan apa pun selama dua tahun terakhir. Metacade memiliki potensi untuk mengungguli kedua proyek tersebut dalam pengembalian investasi karena proyek tersebut menciptakan proyek game P2E yang dipimpin komunitas dengan potensi metaverse. Kalimat itu saja seharusnya membuat investor bergegas ke token yang masih dalam tahap pra penjualan tersebut.