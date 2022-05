Yuga Labs, pencipta koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), mengumumkan di Twitter bahwa mereka telah mengganti biaya gas atau biaya transaksi setiap orang yang tidak dapat membeli tanah digital metaverse mendatang Yuga Labs (Otherside) karena masalah teknis .

Yuga Labs mengkonfirmasi ini melalui twitter dengan mengatakan:

“Kami telah mengembalikan biaya gas kepada semua orang yang melakukan transaksi yang gagal karena kondisi jaringan yang disebabkan oleh mint (pencetakan). Biaya telah dikirim kembali ke dompet yang digunakan untuk transaksi awal.”

Pencetakan NFT Otherdeed mengumpulkan $320 juta bagi Yuga Labs untuk penjualan selama akhir pekan.

Data dari Etherscan menunjukkan bahwa perusahaan menghabiskan total 90,57 ETH ($265.000) untuk mengganti hampir 650 individu dengan pengembalian dana terbesar sebesar 2,6 ETH ($7.500) untuk satu individu.

Untuk memastikan bahwa prosesnya efisien, mereka memanfaatkan MultiSender, sebuah DApp yang tidak memerlukan dompet untuk berinteraksi dengan atau bahkan mengkonfirmasi kontrak sebelum menerima pembayaran, untuk mendistribusikan dana ke pemiliknya masing-masing.

Dalam kasus beberapa transaksi yang gagal, aplikasi MultiSender menggabungkannya dengan satu pengembalian dana.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Penjualan NFT tanah metaverse “Otherside” dari Yuga Labs yang sangat dinanti-nantikan telah mengguncang blockchain Ethereum dengan menjadi salah satu percetakan NFT terbesar dalam sejarah dunia NFT. Selain itu, Yuga Labs telah menetapkan biaya gas yang sangat tinggi dengan membuatnya mencapai rekor tertinggi dengan beberapa pembeli membayar ribuan dolar untuk satu NFT yang tidak mereka terima.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022