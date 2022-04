Setelah reli yang mengesankan, Zilliqa telah melihat kutukan pasar mengejarnya. Ini adalah salah satu pecundang terbesar di pasar kripto hari ini, setelah turun 14%. Apakah sudah waktunya untuk membeli harga penurunan?

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang Zilliqa: apa itu Zilliqa, apakah itu layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli Zilliqa sekarang.

Karena ZIL adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ZIL menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ZIL sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Pancakeswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ZIL.

Zilliqa adalah blockchain publik tanpa izin yang bertujuan untuk mencapai tingkat transaksi berkecepatan tinggi dan menawarkan throughput yang tinggi. Zilliqa berusaha untuk memecahkan masalah kecepatan dan skalabilitas blockchain menggunakan sharding sebagai solusi penskalaan lapisan kedua.

Zilliqa dikatakan sebagai blockchain publik pertama di dunia yang mengandalkan jaringan sharding sepenuhnya, yang memungkinkannya mencapai tingkat transaksi tinggi per detik, memecahkan masalah skalabilitas.

Saat blockchain tersebut tumbuh dan lebih banyak shard ditambahkan, kecepatan transaksi meningkat karena setiap shard memproses transaksi secara individual. Setelah diproses, catatan segera ditambahkan ke blockchain Zilliqa. Tidak diperlukan waktu konfirmasi tambahan.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Berdasarkan perkiraan Wallet Investor, peningkatan jangka panjang diperkirakan akan terjadi. Mereka memperkirakan 1 ZIL akan diperdagangkan seharga $0,18 dalam 5 tahun. Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +64%. Investasi sebesar $100 yang dilakukan sekarang mungkin bernilai $164 pada tahun 2027.

