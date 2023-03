Bullish Bitcoin prijs duidt op herstel van de cryptomarkt – Slimme investeerders kiezen voor het nieuwe ASI-token van AltSignals

Nu de prijs van Bitcoin weer aan het stijgen is, maken beleggers zich op om te investeren in de verwachte bullmarkt in 2023. Crypto signal providers zien hernieuwde interesse dankzij het vermogen om investeerders tijd en geld te besparen door de beste inzendingen te lokaliseren. Degenen die slim investeren bevelen AltSignals aan als het go-to-platform voor online geld verdienen.

Dankzij de uitstekende reputatie van het platform wordt verwacht dat de onlangs aangekondigde ASI-tokenpresale van AltSignals een enorm succes zal zijn. In dit artikel ontdek je waarom AltSignals zo hoog aangeschreven staat en waarom het ASI-token de ervaring voor beleggers die kiezen voor online geld verdienen wereldwijd zou kunnen verbeteren.

Bitcoin-prijs leeft op, daarom kijken investeerders naar AltSignals

Het lijkt erop dat er weer een risicovolle stemming op de markten heerst. Met de verwachting dat de Fed dit jaar de renteverhogingen zal vertragen of terugdraaien, hebben degenen die investeren crypto ingeslagen, voordat de volgende bull-cyclus begint.

Sinds het begin van 2023 is de prijs van Bitcoin met bijna 47% gestegen, van ongeveer $16.500 tot een hoogtepunt van ongeveer $24.250 begin februari. Deze snelle stijging van de prijs van Bitcoin ging gepaard met een sterke toename van de belangstelling voor online geld verdienen, waardoor veel investeerders op zoek gingen naar de beste aanbieders van cryptosignalen. Een naam die regelmatig opduikt, is AltSignals.

Wat is AltSignals?

AltSignals , opgericht in 2017, is een toonaangevende naam in de crypto signals industrie. Het project maakt gebruik van een team van marktexperts en professionele handelaren om technische en fundamentele analyse te combineren met een eigen algoritme, AltAlgo™ . Hierdoor heeft AltSignals een reputatie opgebouwd als een van de meest betrouwbare en winstgevende signal providers die er zijn.

Deze reputatie wordt snel gevalideerd door het bekijken van hun statistieken. Meer dan 52.000 handelaren vertrouwen op de 3.700 handelsoproepen die AltSignals sinds de lancering heeft geproduceerd. Het platform heeft een 4,9/5-beoordeling op Trustpilot uit bijna 500 positieve beoordelingen. De daadwerkelijke handelsresultaten spreken voor zich: AltSignals heeft in 19 van de 32 geregistreerde maanden meer dan 10.000% terugverdiend.

Het ASI-token van AltSignals zal naar verwachting zorgen voor een nieuwe golf van aandacht voor het AltSignals platform. Dit komt door de uitstekende voordelen die ASI de houders zal bieden, om zoveel mogelijk winst te maken met online geld verdienen.

Hoe zal ASI het online handelservaring veranderen?

ASI is een op Ethereum gebaseerd token dat zal fungeren als de brandstof voor het AltSignals ecosysteem. De primaire use-case zal zijn om toegang te krijgen tot en signalen te ontvangen van het aankomende ActualizeAI-algoritme. Dit algoritme zal de nauwkeurigheid van AltSignals verder vergroten, dankzij een uitgebreide AI-stack, waaronder machine learning, voorspellende modellering en sentimentanalyse. ASI-houders zullen als eerste de kracht van dit nieuwe algoritme ervaren.

Het ASI token geeft tevens exclusieve toegang tot de ActualizeAI Club, waar gebruikers een actieve rol kunnen spelen door feedback te geven en het ActualizeAI-algoritme te helpen testen in ruil voor vroege toegang tot de nieuwste upgrades en het verdienen van ASI-tokens. Daarbij werken ze rechtstreeks samen met het AltSignals-team om hun producten te verbeteren en de geproduceerde signalen te optimaliseren.

ASI wordt het governance-token van het platform, waarmee gebruikers kunnen stemmen over nieuwe upgrades, partnerschappen en meer. Houders kunnen ook de buyback en burn rate van het token instellen, wat zal helpen om het aanbod van ASI gedurende meerdere jaren te beperken en wat mogelijk kan leiden tot prijsstijgingen.

De vooruitzichten op de lange termijn voor ASI

Er wordt voorspeld dat het ASI-token een uitzonderlijk grote vraag zal zien en velen verwachten dat de ASI-presale snel uitverkocht zal zijn. Van handelaren wordt verwacht dat ze massaal voor het token kiezen wanneer ze ontdekken dat investeren toegang geeft tot het ActualizeAI-algoritme en Club.

Alleen al deze groep zou ASI gemakkelijk omhoog kunnen laten schieten, aangezien handelaren zich haasten om deel uit te maken van een elitegroep die zich toelegt op het bouwen van een van de beste trading algoritmen die de wereld ooit heeft gezien. Deze samenwerking en wederzijdse ondersteuning zal AltSignals onderscheiden van andere signal providers en zal een belangrijke factor zijn in het succes van het ASI-token.

Bijgevolg voorspellen verschillende analisten dat ASI veel verder zal stijgen dan de uiteindelijke presale prijs van $0,02274. Sommigen voorspellen dat $0,50 gemakkelijk haalbaar is tegen het einde van 2023. Als een prijs van $0,50 wordt bereikt, kan investeren betekenen dat de inleg in iets minder dan een jaar met bijna 2.100% zal stijgen – veel meer dan de Bitcoin prijsvoorspellingen.

Is investeren in ASI een goede keuze?

Naarmate de prijs van Bitcoin blijft groeien en de bullmarkt opwarmt, zal de belangstelling voor investeren in AltSignals waarschijnlijk enorm toenemen. Dankzij het ActualizeAI-algoritme en de bewezen reputatie van het platform, zal het ASI-token waarschijnlijk een van de weinige gelukkigen zijn voor het online geld verdienen in 2023.

De bèta verkoopprijs van $0,012 lijkt uitzonderlijk ondergewaardeerd, dus verwacht dat deze eerste fase snel uitverkocht zal zijn. Als je erover denkt om mee te doen, bezoek dan zeker hun presale website .