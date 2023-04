Crypto nieuws: Hong Kong plant grote crypto investeringen. Zou dit de tokenverkoop van Metacade op Uniswap en andere crypto exchanges verder kunnen stimuleren?

Hong Kong heeft een enorme boost gekregen bij de poging om Singapore in te halen om ’s werelds toonaangevende cryptohub te worden. De regering haalde de krantenkoppen op de crypto markt met haar plannen om particuliere investeerders in Hong Kong City digitale tokens zoals Bitcoin en Ether te laten verhandelen. Dit volgt ook kort op het crypto nieuws dat meer dan 20 crypto bedrijven hun intenties schetsen om, als reactie op de toenemende regelgeving van de Amerikaanse autoriteiten, hun activiteiten naar Hong Kong te verplaatsen.

Marktanalisten speculeren of deze enorme verandering voor investeren in crypto in Hong Kong de tokenverkoop van het baanbrekende gaming platform, Metacade , nog verder zou kunnen verhogen nadat het eerder deze maand met succes het nieuwe token MCADE op Uniswap heeft gelanceerd. Bitmart en MEXC zullen de komende weken MCADE op de lijst zetten, wat de vraag oproept, hoe hoog kan MCADE eigenlijk stijgen?

Hoe hoog kan MCADE stijgen in 2023?

Het nieuws op de crypto markt stond vol van Metacade toen de MCADE-token presale in recordtijd $16,4 miljoen opbracht. Ook opmerkelijk is dat MCADE op Uniswap is genoteerd voor $0,022 nadat de bèta-presales fase begon bij slechts $0,008. Dit leverde een aanzienlijk rendement op voor vroege investeerders. Deskundigen zijn van mening dat MCADE terrein zal blijven winnen, aangezien het project een breder publiek bereikt door de aanstaande lanceringen op respectievelijk Bitsmart en MEXC in april en mei 2023.

Bovendien heeft Metacade zojuist een opwindende samenwerking met MetaStudio aangekondigd, die, in combinatie met de opwindende routekaart van het platform, de uitgebreide token utility en de overgang naar het worden van een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) die al in beweging is, MCADE klaar lijkt te maken om tegen het einde van 2023 verder te gaan dan $0,50. Het bereiken van deze potentiële prijsdoelen zou een waardestijging van meer dan 20x betekenen voor investeerders die tokens kopen in de vroege stadia van de openbare noteringen.

Wat is Metacade?

Metacade maakt geen geheim van de ambities om een leidende rol te spelen bij de revolutie van het GameFi-landschap door ’s werelds grootste play-to-earn (P2E) arcade te bouwen, waar gebruikers kunnen verdienen terwijl ze hun passie voor gaming nastreven. Om dit te bereiken zal Metacade een bloeiende community van gameliefhebbers, ontwikkelaars en crypto fans creëren, waarbij het project zich richt op een breed scala aan gaming interesses om de totale adresseerbare markt (TAM) van het platform te maximaliseren.

Daartoe heeft Metacade zichzelf tot taak gesteld om ’s werelds grootste selectie van gaming titels aan te bieden om het project te helpen meer erkenning te krijgen binnen de crypto mainstream en zo zijn gebruikersbestand te laten groeien. Om Metacade te kunnen gebruiken en om toegang te krijgen tot de verschillende functies van het platform hebben alle gebruikers het MCADE-token nodig. Het token levert tevens uitstekende utility aan coinhouders. Deze utility is een belangrijke reden voor de groeiende opwinding met betrekking tot het platform en het feit dat het een unieke mogelijkheid biedt voor investeren in crypto en de krantenkoppen haalt.

De whitepaper van Metacade heeft veel lof gekregen van GameFi-experts dankzij de uitgebreide projectplannen, die de uitstekende vaardigheden voor besluitvorming van het deskundige en geverifieerde team van Metacade onderstrepen. Een deel van het strategische plan dat MCADE zo’n aantrekkelijke optie voor investeren in crypto maakt, is de overdracht van macht aan de community, waardoor Metacade tegen het einde van 2024 een DAO wordt.

Dit door de community geleide bestuur zal waarde toevoegen aan MCADE, dat al veel ingebouwde utility heeft, zoals het uitgebreide beloningssysteem van het gaming platform dat verder gaat dan de norm in de GameFi-sector. Gebruikers worden bijvoorbeeld gestimuleerd om een community op te bouwen door beloningen te ontvangen voor het plaatsen van sociale content op het platform, bijvoorbeeld game beoordelingen.

Hoe werkt MCADE?

Het native MCADE-token is de valuta de drijfveer van het ecosysteem van Metacade, van het aandrijven van het beloningssysteem tot het bieden van het ruilmiddel voor transacties op het platform. Een ander voordeel is dat het totale aanbod van MCADE-tokens beperkt is tot slechts 2 miljard, waardoor volgens experts de koopdruk zal toenemen naarmate het aantal gebruikers van het platform groeit.

Het meest opwindende is dat MCADE de stimulans vormt voor een van Metacade’s meest innovatieve programma’s die de creatie van nieuwe games exclusief op het platform aanmoedigt, het gebruikersbehoud naar ongekende niveaus stuwt en het gebruikersbestand vergroot. Ook biedt het Metagrants programma crypto financiering aan game-ontwikkelaars die ondersteuning willen bij het maken van nieuwe games. Ieder gaming concept komt in een pool voordat er wordt gestemd door de MCADE-community. Dit vormt een cruciaal onderdeel van Metacade’s ontwikkeling naar een door de community geleid bestuur. De meest populaire ideeën krijgen een subsidie uit de centrale schatkist van het platform, waardoor het concept verwezenlijkt kan worden.

Is MCADE een goede optie voor het investeren in crypto?

MCADE heeft tot de verbeelding gesproken van verschillende experts binnen de crypto markt en alle tekenen wijzen erop dat het een uitstekende optie voor investeren in crypto is voor de intelligente belegger op korte, middellange en lange termijn. Bovendien overtreft Metacade, zelfs in zijn vroege fasen, veel GameFi-concurrenten door de multi gaming bibliotheek die meerdere gaming ervaringen aanbiedt, waardoor het goed geplaatst is om een potentiële leider te worden in de snelgroeiende crypto gaming sector.

Metacade staat nog in de kinderschoenen en heeft de komende maanden veel opwindende functies om uit te rollen. Positief crypto nieuws, zoals de steun voor investeren in crypto in Hong Kong, geeft MCADE een optimale kans om zichzelf te vestigen als een van de beste opties om te investeren in crypto voor 2023.

Blijf op de hoogte wanneer MCADE op Bitmart- en MEXC- exchanges staat door de Twitter pagina van Metacade te volgen.