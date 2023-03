De 12 beste goedkope crypto’s om nu te kopen – lage prijs, hoog potentieel

Elke belegger weet dat goedkope crypto kopen vanuit een waardeperspectief de sleutel is tot het behalen van een enorm investeringsrendement en veel geld verdienen. Het vinden van veelbelovende projecten is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het de moeite waard om de tijd te nemen om te begrijpen van welke projecten analisten denken dat ze omhoog zullen schieten.

Crypto kopen met veel potentieel en veel geld verdienen in 2023?

Er zijn genoeg goedkope crypto en zoveel kwaliteitsprojecten in de Web3-revolutie dat de sterkste keuze voor die crypto’s die als geweldige investeringen worden beschouwd, een aantal verschillende sectoren omvat. Dit is een lijst met de beste goedkope crypto projecten om te helpen bepalen wat de beste opties zijn voor veel geld verdienen:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – Een revolutie in de gamingwereld

Wat is Metacade?

Metacade is een innovatief nieuw project dat enorm veel aandacht trekt bij investeerdersgroepen na de recente release van de ambitieuze en verreikende whitepaper van het project.

De release van de whitepaper heeft geleid tot ongelooflijke prestaties in de presale van het project. Slimme investeerders stromen massaal toe om hun tokens veilig te stellen terwijl het een van de crypto coins met de laagste prijs blijft – en dit heeft geleid tot een ongelooflijke $14.6m die in slechts 18 weken werd opgehaald.

Metacade bouwt de grootste play-to-earn (P2E) arcade ter wereld en lijkt daarmee te profiteren van de enorme groei die wordt voorspeld voor de snelgroeiende GameFi-ruimte. De arcade is geschikt voor een enorm scala aan verschillende speelstijlen, wat betekent dat er ruimte is voor iedereen. Of gamers nu de voorkeur geven aan casual gameplay of meer competitief gamen, Metacade bedient ze allemaal.

Met een platform dat beloningen biedt, zelfs voor niet-gamingactiviteiten zoals het schrijven van game beoordelingen en het delen van alfa die de algehele gebruikerservaring verbeteren, lijkt dit crypto project waarschijnlijk een ongelooflijk groei van gebruikers en retentiecijfers te genereren. Met het utility-token van het project, MCADE, cruciaal voor het gebruik van het ecosysteem, zou deze groei van het aantal gebruikers een enorme druk kunnen uitoefenen op het MCADE-token op het moment dat de releases live gaan.

Waarom zou je Metacade crypto kopen?

MCADE dient als het native token en de valuta van het Metacade platform en drijft ook het uitgebreide beloningssysteem aan. Het token is ontworpen om zeer investeerdersvriendelijk te zijn, met een voorraad van slechts 2 miljard tokens en beschikbare staking-opties waarmee langetermijn houders veel geld verdienen kunnen in ruil voor het staken van tokens.

Een ander initiatief van Metacade dat ongelooflijk goed is ontvangen, is Metagrants. Hiermee kunnen game ontwikkelaars van elke omvang hun game-ideeën pitchen voor de Metacade community. MCADE-houders kunnen vervolgens de bestuursrechten gebruiken die via het token zijn verleend om te stemmen over welke projecten zij denken dat financiering uit de Metacade schatkist verdient.

MCADE is een aantrekkelijke investeringskeuze als gevolg van zowel de innovatieve ontwerpkeuzes als de ontluikende sector die wacht op groei. Met een mooie toekomst in het verschiet, is Metacade momenteel een van de meest gewaardeerde opties voor goedkope crypto kopen die er zijn.

2. AltSignals – De beste aanbieder van trading signals van dit moment

Wat is AltSignals?

AltSignals is een ongelooflijk cryptocurrency project dat al 50.000 gebruikers telt en trading signals van topkwaliteit levert met behulp van de AltAlgo™-technologie. Ondanks dat het al 1.500 signalen heeft afgegeven met een fenomenaal slagingspercentage van 64%, streeft het team naar nog meer door het door AI aangedreven ActualizeAI-product te bouwen.

Het ASI-token geeft toegang tot ActualizeAI en stelt houders ook in staat om te profiteren van deelname aan de ActualizeAI Club, een open netwerk waar verdere beloningen beschikbaar zullen zijn voor bijdragen aan productontwikkeling.

Door gebruik te maken van geavanceerde machine learning-methodologieën, waaronder natuurlijke taalverwerking (NLP), sentimentanalyse en versterkend leren, zou het project de komende jaren voor grote dingen kunnen worden bestemd.

Waarom zou AltSignals crypto kopen?

Trading signals worden steeds populairder omdat steeds meer gebruikers de kansen zien die beschikbaar zijn op markten, ongeacht de volatiliteit die ze ervaren. Als gevolg hiervan lijkt AltSignals klaar om hiervan te profiteren door de innovatie van het ActualizeAI-product.

Gezien het enorme voordeel dat een community van bestaande gebruikers AltSignals geeft, is het geen verrassing dat investeerders reikhalzend uit hebben gekeken naar het ASI-presale evenement. Als de hoeveelheid vroege interesse iets zegt over de populariteit, zouden we kunnen zien dat de presale zeer snel uitverkocht is.

3. Dogecoin – De originele meme coin

Wat is Dogecoin?

Dogecoin is de allereerste meme coin. De reis die het project heeft gemaakt laat echter zien dat we deze goedkope meme crypto serieus moeten nemen. Het project is gemaakt als een toegankelijker alternatief voor Bitcoin en presenteert zich als een alternatief voor de standaard wereldwijde betalingsinfrastructuur die we tegenwoordig gebruiken.

De transactiegeschiedenis van de blockchain toont een uitgebreide gebruiksgeschiedenis en eind 2022 werd Dogecoin gerapporteerd als het vierde meest populaire cryptoproject voor betalingen op BitPay. Met lage transactiekosten en een zeer ondersteunende en behulpzame community heeft het project zichzelf in een sterke positie geplaatst als een leuk alternatief voor serieuzere en reguliere projecten.

Dogecoin is al jaren een van de goedkoopste crypto projecten die er zijn. Hoewel de prijs veel hoger is dan op het moment van lancering, blijft het een van de goedkoopste crypto keuzes, rekening houdend met de enorme naamsbekendheid die het project heeft.

Waarom zou je Dogecoin crypto kopen?

Dogecoin blijft bijna iedereen verrassen als een crypto project dat ondanks het feit dat het al een lange tijd bestaat, momentum blijft opbouwen. Het project zou technische vooruitgang kunnen opleveren voor nog meer use-cases voor het token, met veel interoperabiliteitsoplossingen, wat betekent dat de smart contracts op Dogecoin er kunnen zijn voordat we het door hebben.

Met zoveel potentieel voor toekomstige ontwikkeling en zo’n ongelooflijk gepassioneerde en positieve community rond het project, heb je de komende jaren alle kans op veel geld verdienen met Dogecoin. Uiteindelijk kan het de grens van $1 overschrijden, zelfs als het niet langer een van de goedkoopste crypto coins is.

4. Filecoin – Opslag voor het gedecentraliseerde internet

Wat is Filecoin?

Filecoin is een gedecentraliseerd opslagnetwerk waarmee gebruikers gegevens veilig en efficiënt kunnen opslaan, ophalen en delen. Het is gebouwd op blockchain-technologie en maakt gebruik van de native cryptocurrency FIL om een veiligere en transparantere manier te bieden om gegevens op te slaan.

Een van de belangrijkste elementen van Filecoin is het creëren van een marktplaats waar gebruikers opslagruimte kunnen kopen en verkopen, en op deze marktplaats kunnen opslagaanbieders hun ongebruikte opslagruimte aanbieden aan iedereen die het nodig heeft, terwijl gebruikers kunnen betalen om hun gegevens op dit netwerk op te slaan. Zo ontstaat een gedistribueerd netwerk van opslagproviders die gegevens veilig kunnen opslaan op een volledig gedecentraliseerde manier.

Filecoin behoort tot een groeiende subset van cryptocurrency projecten die velen beschouwen als een belangrijk onderdeel van de toekomst van het web, met de nadruk op de infrastructuurlaag die de gecentraliseerde cloudoplossingen zou kunnen overnemen waar we vandaag op vertrouwen.

Filecoin gebruikt een systeem van economische prikkels om ervoor te zorgen dat opslagproviders zich eerlijk gedragen en gegevens correct opslaan, waarbij providers opslagbewijzen moeten overleggen om aan te tonen dat ze de gegevens correct opslaan en om FIL-beloningen voor hun service te verdienen. Als blijkt dat een provider zich misdraagt of gegevens niet correct opslaat, wordt hij gestraft en verliest hij zijn beloning in een proces dat bekend staat als slashing.

Waarom zou je Filecoin crypto kopen?

Filecoin is een project dat de potentie heeft om de toekomstige opslaglaag van het gedecentraliseerde internet te ondersteunen. Als het in staat is een aanzienlijk deel van de gevestigde markt voor cloudopslag te veroveren, lijdt het geen twijfel dat de prijs van FIL hierdoor waarschijnlijk omhoog zal schieten.

Filecoin wordt gezien het potentieel beschouwd als een van de beste goedkope crypto projecten van dit moment. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat grote technologie de dominantie die ze genieten over de opslagmarkt zonder slag of stoot zal opgeven, maakt dit de kans dat Filecoin een deel van hun controle moet overnemen wel groter.

5. Chainlink – Off-chain data naar smart contracts brengen

Wat is Chainlink?

Chainlink is een crypto project dat het native token LINK gebruikt voor een reeks economische prikkels die het mogelijk maken om gegevens zonder vertrouwen op te halen via het Chainlink gedecentraliseerde oracle netwerk (DON) – waarmee het zogenaamde oracle probleem wordt opgelost. Chainlink draait op het Ethereum netwerk, maar is eigenlijk chain-agnostisch en geeft smart contracts toegang tot gegevens die niet op de blockchain zijn opgeslagen.

De behoefte aan gegevens op deze manier is zo wijdverbreid dat Chainlink kan steunen op een enorm aantal partnerschappen, meer dan ieder ander project in de crypto ruimte. Chainlink wordt al intensief gebruikt in veel succesvolle projecten, van gedecentraliseerde exchanges tot DeFi-geldschieters, en een groeiend aantal gedecentraliseerde applicaties maakt gebruik van de technologie.

Chainlink wordt al lang beschouwd als een van de beste cryptovaluta om in te investeren, en hoewel de marktkapitalisatie van het cryptocurrency project nu relatief hoog is, zou het de komende jaren nog steeds een aanzienlijke groei kunnen doormaken naarmate het gebruik van digitale activa toeneemt.

Waarom zou je Chainlink crypto kopen?

Chainlink maakt intensief gebruik van het LINK-token en dit betekent dat naarmate de acceptatie van Chainlink blijft groeien, ook de koopdruk op het LINK-token toeneemt. Het project heeft ook een proef gezien met de betalingsgigant Swift. Als Chainlink deel zou uitmaken van de wereldwijde financiële netwerken van de nabije toekomst, zou dit astronomische opbrengsten kunnen betekenen voor die LINK-houders die vroeg genoeg konden instappen.

Of het LINK-token al dan niet een sterkere crypto is om in te investeren dan andere projecten zoals fan-tokens en andere penny cryptocurrency projecten die er zijn, valt nog te bezien, maar Chainlink blijft een optie om in de gaten te houden terwijl de ruimte groeit.

6. Uniswap – Een exchange zonder tussenpersoon

Wat is Uniswap?

Misschien wel een van de meest innovatieve toepassingen van Web 3.0-technologie is de opkomst van gedecentraliseerde apps en gedecentraliseerde exchanges, die een innovatieve reeks smart contracts gebruiken om gebruikers in staat te stellen cryptocurrencies te verhandelen zonder de noodzaak van een tussenpersoon zoals een gecentraliseerde exchange.

Uniswap werkt op een geautomatiseerd market maker (AMM) model, dat een wiskundig algoritme gebruikt om de prijs van tokens op de exchange te bepalen. Het project is momenteel de leider van de gedecentraliseerde exchange ruimte. De prijs van een token is gebaseerd op de verhouding tussen het aanbod en de totale waarde van de andere tokens in de liquiditeitspool van de exchange. Dit betekent dat naarmate het aanbod van een token op de exchange verandert, de prijs automatisch wordt aangepast op basis van het algoritme.

Gebruikers kunnen Uniswap van liquiditeit voorzien door twee soorten tokens in een liquiditeitspool te storten. In ruil voor het verstrekken van liquiditeit verdienen gebruikers een deel van de handelskosten die door de exchange worden gegenereerd. Dit stimuleert gebruikers om liquiditeit aan de exchange toe te voegen, wat op zijn beurt de liquiditeit van de cryptocurrency markt voor alle andere gebruikers verbetert.

Uniswap heeft een sleutelrol gespeeld bij het mogelijk maken van de handel in nieuwe en opkomende cryptocurrencies die nog niet op traditionele exchanges zijn genoteerd en is daardoor ook een populair platform geworden voor gedecentraliseerde financiële (DeFi) applicaties om te integreren.

Waarom zou je Uniswap crypto kopen?

Uniswap is de meest prominente gedecentraliseerde exchange ter wereld en aangezien het is gebouwd op het Ethereum netwerk, heeft het een grote adresseerbare markt. Naarmate meer digitale activa live gaan en integreren met Ethereum, neemt de reikwijdte van Uniswap’s rol in het ecosysteem toe, wat betekent dat er een enorme golf van gebruikers kan zijn naarmate TradFi zich in de ruimte begint te mengen.

De crypto markt is onvoorspelbaar, maar Uniswap is een crypto activum dat een cruciale rol speelt bij het bieden van een alternatief voor gecentraliseerde exchanges. Dit betekent dat het een goede kans maakt om zich staande te houden tegen reguliere crypto exchanges, en dus een blockchain platform zou kunnen blijken te zijn met een zeer mooie toekomst voor veel geld verdienen in het verschiet.

7. Luna Classic – Kan het oude project weer tot leven komen?

Wat is Luna Classic?

Luna Classic is een cryptocurrency die de originele versie is van het Luna project, dat op spectaculaire wijze instortte na de ontkoppeling van de algoritmische stable coin van het project, UST. Dit leidde tot een hard fork vergelijkbaar met die van Ethereum in 2016.

De hyperinflatoire spiraal die LUNC doormaakte voorafgaand aan de hard fork betekent dat er nu maar liefst zeven biljoen tokens in voorraad zijn, maar dit heeft een toegewijde community van volgers er niet van weerhouden om het project te steunen om een triomfantelijk rendement te behalen in de komende jaren.

Of het project hiertoe in staat is, zal, net als bij veel andere projecten afhangen van de use cases die door de ontwikkeling tot leven kunnen worden gebracht, buiten het vermogen om voorspelbaar te werken met LUNC die wordt gebruikt om transacties te valideren. Een veelbelovende eerste stap is echter een onlangs geaccepteerd voorstel om het project opnieuw te koppelen aan USTC, waarvoor een enorme verbranding van tokens nodig zou zijn.

Dit zou ook regelgevende problemen met de SEC kunnen veroorzaken, vooral in het licht van de bestaande zorgen na de crash.

Waarom zou je Luna Classic crypto kopen?

Luna Classic is een interessante investering omdat het de twijfelaars het ongelijk zou kunnen bewijzen en na verloop van tijd in zijn oude glorie zou kunnen terugkeren. De marktkapitalisatie van het project is met 90% gedaald ten opzichte van de hoogtepunten van vóór de ineenstorting in 2022, en als het dus op de een of andere manier weer naar die niveaus kan klimmen, zou dit een geweldige kans kunnen zijn voor veel geld verdienen.

LUNC is een van de meest populaire penny crypto projecten, gezien de naamsbekendheid en ambitieuze plannen voor wederopstanding. Alleen de tijd zal uitwijzen of het project en zijn community hebben wat nodig is om het onmogelijke te bereiken en LUNC terug te brengen in de oude glorie en voorbij de zeer kleine projecten die de ketting gebruiken, zoals fantokens.

8. Cardano – Een collegiaal getoetste blockchain

Wat is Cardano?

Cardano is een blockchain platform dat is gemaakt door Charles Hoskinson, een mede-oprichter van Ethereum. Het is ontworpen om een geavanceerdere en veiligere blockchain te zijn dan eerdere iteraties door zich te concentreren op onderzoek en academische nauwgezetheid. Er wordt ook geen nieuw onderzoek in het platform geïmplementeerd voordat het door vakgenoten is beoordeeld.

Cardano gebruikt een proof-of-stake consensusmechanisme om transacties te valideren, en dit kan ook zorgen voor meer gedecentraliseerde controle over het netwerk, omdat het de machtsconcentratie in de handen van een paar grote miners vermindert.

Een ander belangrijk aspect van Cardano is het gebruik van een gelaagde architectuur, die meer flexibiliteit en schaalbaarheid mogelijk maakt. Het platform is gebouwd op twee lagen: de Cardano Settlement Layer (CSL) en de Cardano Computation Layer (CCL). De CSL is verantwoordelijk voor het verwerken van transacties en het onderhouden van de gedistribueerde grootboektechnologie, terwijl de CCL wordt gebruikt voor het uitvoeren van smart contracts en gedecentraliseerde applicaties.

Waarom zou je Cardano crypto kopen?

Cardano heeft in de loop van de tijd een zeer gepassioneerde community opgebouwd en is als gevolg daarvan een van de meest actieve layer-1-protocollen wat betreft ontwikkelaarsactiviteit, met projecten variërend van DeFi tot fantokens. Dit is belangrijk omdat naarmate er meer en meer projecten op het platform worden gebouwd, ook de kans op een stapsgewijze verandering in het transactievolume toeneemt, waardoor de prijs van het ADA-token hoger zou kunnen worden.

Hoewel ADA een populaire cryptocurrency is om in te investeren die beschikbaar is op de meeste crypto exchanges, is de marktkapitalisatie al relatief hoog. De mogelijkheid voor veel geld verdienen zou dus bescheidener kunnen zijn dan sommige van de projecten in een eerdere ontwikkelingsfase.

9. The Sandbox – Gebruikers kunnen geld verdienen met gegenereerde activa

Wat is The Sandbox?

The Sandbox is gebouwd op de Ethereum blockchain en biedt gebruikers een metaverse en gaming ecosysteem waarmee ze in-world activa kunnen creëren en er geld mee kunnen verdienen. Het project is gemaakt door Pixowl en legt eigendom in handen van gebruikers – met alle door gebruikers gegenereerde content die via het wonder van NFT-technologie toebehoort aan de gebruiker.

The Sandbox biedt tools om gebruikers te helpen om het meeste uit het ecosysteem te halen, met VoXEdit waarmee 3D-items kunnen worden gemaakt en Game Maker waarmee 3D-games kunnen worden gemaakt. Alle elementen die eigendom zijn van gebruikers kunnen worden verhandeld op de ingebouwde secundaire markt die bekend staat als The Sandboxs Marketplace.

The Sandbox gebruikt het SAND-token als valuta en beschikt ook over het LAND-token voor virtueel onroerend goed, waarmee gebruikers hun percelen kunnen verhuren en verbeteren. The Sandbox heeft sterke prestaties neergezet op de cryptocurrency markten, en behoort momenteel tot de beste metaverse games.

Waarom zou je The Sandbox crypto kopen?

The Sandbox is een innovatief project dat echt de grenzen verkent van wat mogelijk is met een enkele metaverse-ervaring. Als het project momentum kan blijven opbouwen en de enorme traditionele gaming markt kan aanboren, zou de vraag naar SAND in 2023 en daarna aanzienlijk kunnen toenemen.

10. Ripple – De toekomst van grensoverschrijdende betalingen?

Wat is Ripple?

Ripple is nu beroemd in crypto kringen vanwege de voortdurende strijd met de SEC, maar ook vanwege het innovatieve gebruik van XRP om naadloze grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken. Het bedrijf heeft zich sinds de oprichting in 2012 gefocust op het ontwikkelen van op blockchain gebaseerde oplossingen voor financiële instellingen.

Een van de belangrijkste producten van Ripple is RippleNet, een wereldwijd betalingsnetwerk waarmee financiële instellingen snel, veilig en tegen lage kosten betalingen in verschillende valuta kunnen verzenden en ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat velen denken dat Ripple de toekomst van efficiëntere internationale betalingen kan zijn.

XRP is de digitale valuta die door het RippleNet netwerk wordt gebruikt om grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken door liquiditeit op het netwerk te bieden. XRP wordt daarnaast gebruikt als overbruggingsvaluta om directe betalingen en de uitwisseling van verschillende valuta’s mogelijk te maken. Dit houdt in dat wanneer een financiële instelling een grensoverschrijdende betaling wil doen met behulp van RippleNet, ze hun lokale valuta kunnen omzetten in XRP en vervolgens de XRP kunnen omzetten in de valuta van de bestemming — een proces dat sneller, goedkoper en efficiënter is dan traditionele grensoverschrijdende betalingsmethoden.

Waarom zou je Ripple crypto kopen?

Velen geloven dat de epische rechtszaak met betrekking tot niet-geregistreerde effectenhandel met de SEC bijna ten einde loopt. Mocht de uitspraak positief uitpakken, waar het Ripple-team naar verluidt alle vertrouwen in heeft, dan zou het een enorme stijging van de marktkapitalisatie van XRP betekenen en waarschijnlijk ook voor de rest van de crypto markt.

XRP is een van de oudste digitale activa en hoewel het niet zo’n groot aandeel in de crypto markt heeft als vroeger, blijft het een grote speler. Dit betekent dat hoewel de prijs van XRP relatief laag is, de marktkapitalisatie een stuk hoger is dan bij de meeste andere projecten, en dus hoewel speculatieve investeerders grote opbrengsten kunnen zien, zullen ze waarschijnlijk kleiner zijn dan projecten met een kleinere marktkapitalisatie.

11. Basic Attention Token – Revolutionaire digitale reclame

Wat is Basic Attention Token?

BAT is een project dat is gemaakt door de maker van Javascript, Brendan Eich, om de digitale advertentie-industrie te verbeteren. De ambitie van BAT is om een efficiënter en eerlijker systeem voor digitale advertenties te creëren, waarbij sitegebruikers worden beloond voor hun aandacht, adverteerders hun gewenste doelgroep effectiever kunnen bereiken en site- en copy-uitgevers eerlijk worden gecompenseerd voor de content die ze produceren.

Het BAT-ecosysteem draait om een webbrowser genaamd Brave, die is ontworpen om advertenties te blokkeren en de privacy van gebruikers standaard te beschermen. Gebruikers kunnen zich aanmelden voor het Brave Rewards programma, waarmee ze BAT-tokens kunnen verdienen door advertenties te bekijken die zijn afgestemd op hun belangen. Adverteerders kunnen specifieke demografische groepen nauwkeuriger targeten, terwijl uitgevers worden betaald in BAT-tokens voor de content die ze produceren.

BAT biedt een manier om gebruikers te stimuleren om advertenties te bekijken en tegelijkertijd de algehele kwaliteit van de digitale advertentie-ervaring te verbeteren. Door een transparanter en eerlijker systeem voor digitale advertenties te creëren, kan BAT een duurzamer ecosysteem creëren voor zowel gebruikers als adverteerders.

Waarom zou je Basic Attention Token crypto kopen?

Hoewel het een moeilijk gevecht zal zijn om marktaandeel te veroveren van de enorme technologiereuzen die momenteel de browserruimte domineren, zou BAT in de loop van de tijd een sterke groei kunnen doormaken indien het project een sterk verbeterde gebruikerservaring kan laten zien ten opzichte van de gevestigde exploitanten.

Met bijna 5 miljard internetgebruikers wereldwijd richt BAT zich op een enorme markt, en dus zou zelfs een klein deel de prijs van BAT kunnen zien stijgen – waardoor het een interessante cryptocurrency wordt om in te investeren.

12. Theta Network – Gedecentraliseerd videoleveringsnetwerk

Wat is Theta Network?

Het Theta Network is een gedecentraliseerd video leveringsnetwerk dat is ontworpen om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van video streaming services te verbeteren en tegelijkertijd de kosten voor het leveren van videocontent te verlagen.

Theta Network maakt gebruik van een peer-to-peer (P2P)-architectuur om videocontent te leveren, wat snellere en efficiëntere streaming mogelijk maakt in vergelijking met traditionele gecentraliseerde netwerken, en het maakt gebruik van Proof of Stake (PoS)-consensus om de veiligheid en integriteit van het netwerk.

Theta Network gebruikt een hulpprogramma-token genaamd THETA, dat wordt gebruikt om gebruikers te stimuleren hun ongebruikte bandbreedte en rekenkracht en -bronnen bij te dragen aan het netwerk in ruil voor beloningen.

Een ander belangrijk aspect van Theta Network is de samenwerking met grote content providers en streaming platforms, zoals MGM en Lionsgate. Dankzij deze partnerschappen kan het netwerk videocontent van hoge kwaliteit uit verschillende bronnen leveren, terwijl makers van content ook meer inkomsten uit hun werk kunnen halen.

Theta Network heeft veel aandacht gekregen in de blockchain- en streaming communities, en veel experts zien het als een potentiële disruptor van de traditionele streaming-industrie. Door gebruik te maken van blockchain-technologie en P2P-architectuur, wil Theta Network een efficiëntere en kosteneffectievere oplossing creëren voor het leveren van hoogwaardige videocontent aan gebruikers over de hele wereld.

Waarom zou je Theta Network crypto kopen?

Hoewel het een aantal jaren kan duren, is de evolutie van internet om te voldoen aan de Web 3.0-standaarden nu al in volle gang, en als Theta Network een belangrijk onderdeel van die infrastructuur is, lijdt het geen twijfel dat het project een ongelooflijke hoeveelheid gebruikersgroei zal zien in de komende jaren.

Als dit gebeurt, zouden we de prijs van het THETA-token tot 2-3x in waarde kunnen zien stijgen, zelfs met de relatief hoge marktkapitalisatie van dit moment.

Conclusie – Wat is de beste goedkope crypto?

Het lijdt geen twijfel dat, hoewel er veel projecten zijn die het potentieel hebben om grote winsten te behalen, Metacade wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende projecten van dit moment. De crypto wereld staat op het punt om de komende jaren enorm uit te breiden, en Metacade lijkt hier volledig van te profiteren met een aantrekkelijk project met een hoog potentieel.

Gerelateerde veelgestelde vragen over het kopen van crypto

Moet ik goedkope crypto’s kopen om een diverse portefeuille op te bouwen?

Goedkope investeringen in crypto kunnen een aantrekkelijke keuze lijken voor grote winsten, maar de belangrijkste overweging is de marktkapitalisatie van het project, aangezien dit de belangrijkste factor is voor het rendement. Veel beleggers zullen proberen een crypto portfolio in evenwicht te brengen met een selectie van goedkope crypto-activa om blootstelling aan bepaalde markten te bieden. Er is echter een aantal verschillende factoren die een rol spelen, en beleggers moeten altijd onderzoek doen naar projecten om de risico’s en mogelijkheden te begrijpen.

Wat zijn Web 3.0 crypto coins?

Web 3.0-crypto coins verwijzen naar de crypto-activa die worden gebruikt om de basislaag van de volgende generatie internet te vormen. Dit richt zich op beveiliging en privacy door middel van decentralisatie en beschikt over een heel ecosysteem van gedecentraliseerde applicaties en gedecentraliseerde exchanges.

Deze nieuwe laag van internet betekent grote veranderingen voor de financiële wereld, aangezien Web 3.0 wereldwijde transacties mogelijk maakt via verschillende betalingsnetwerken zonder dat het huidige niveau van centralisatie vereist is.

Welke crypto zal boomen in 2023?

Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen welke projecten in 2023 zullen exploderen, maar er zijn enkele van de meest veelbelovende crypto projecten, zoals Metacade, die een slimme optie zouden kunnen zijn om in te investeren, gezien het hoge potentieel en de lage tokenprijzen tijdens de presale.

Welke goedkope cryptocurrency kun je nu het beste kopen?

De prijs van een token is een sleutelfactor bij het bepalen van de totale waarde en of je het in je crypto portefeuille wilt houden. Hoewel er een aantal sterke projecten zijn die kunnen worden beschouwd als de beste goedkope cryptocurrency die er zijn, zijn Metacade en AltSignals beide sterke kandidaten gezien de ongelooflijke utility die ze bieden in groeiende sectoren, vooral omdat ze momenteel tot de goedkoopste crypto projecten behoren.

Wat is de goedkoopste meme crypto?

Dogecoin is een meme coin die nog steeds een van de beste goedkope crypto projecten van dit moment. Het heeft keer op keer bewezen dat het tegen alle verwachtingen in grote winsten kan opleveren. Indien het project zichzelf blijft pushen als een levensvatbare keuze voor betalingen op zijn eigen betalingsnetwerk en meer utility creëert, zou het een grote kans kunnen zijn voor speculatieve crypto investeerders, nog meer dan veel andere goedkope crypto projecten.

