Meer dan leuke memes – deze top 12 utility tokens geven investeerders meer voor hun geld

Meme tokens zijn misschien leuk, maar het bezit ervan heeft zelden extra voordelen. Dit staat in schril contrast met utility tokens, die ongekende toegang bieden tot enkele van de meest innovatieve projecten van blockchain.

Om erachter te komen welke utility tokens het beste zijn, zijn dit de 12 populairste opties op de markt op dit moment:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Chainlink (LINK)

1Inch Network (1INCH)

Basic Attention Token (BAT)

Binance Coin (BNB)

Ripple (XRP)

Chiliz (CHZ)

Ethereum (ETH)

Yearn.Finance (YFI)

Enjin Coin (ENJ)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Wat is Metacade?

Metacade (MCADE) is een GameFi platform dat een uitgebreide selectie van verschillende arcade-stijl spellen op één locatie aanbiedt. Elke titel heeft play-to-earn-mechanismen, waardoor gamers beloningen in cryptocurrency kunnen verdienen terwijl ze levels doorlopen en hun vaardigheden verbeteren.

De gameplay in de metaverse arcadehal varieert van casual tot competitief, want met de Compete2Earn-functie van Metacade kunnen spelers het tegen elkaar opnemen om kans te maken op grote prijzen in MCADE-munten.

MCADE heeft een enorm nut binnen het ecosysteem van Metacade, met als voornaamste gebruikscasus het bieden van beloningen als gebruikers deelnemen aan de verschillende functies van het platform. De functies van Metacade gaan verder dan de arcade, want gebruikers kunnen ook MCADE verdienen door kennis te delen, te interageren met andere gebruikers en nieuwe blockchain-spellen te testen voordat ze officieel worden gelanceerd.

Metacade wil een centrale hub worden voor de Web3 gemeenschap, omdat het een centrale locatie biedt voor toegang tot enkele van de meest waardevolle alfa in de blockchain gaming en cryptocurrency ruimte. MCADE drijft een geavanceerd aanmoedigingssysteem aan dat naar verwachting na verloop van tijd een aanzienlijk aantal gebruikers zal aantrekken.

Waarom zou je investeren in MCADE?

Niet alleen is Metacade een uitgebreid GameFi-platform met een reeks verdienmechanismen, maar het platform ondersteunt ook rechtstreeks de ontwikkeling van nieuwe arcadegames via het Metagrants-programma. Houders van MCADE tokens kunnen stemmen om te beslissen welke nieuwe projecten financiering krijgen, waardoor MCADE extra nut krijgt als een van de beste governance tokens die de afgelopen tijd zijn gelanceerd.

De MCADE token presale heeft $13,2 miljoen aan investeringen aangetrokken en bevindt zich nu in de laatste fase. Als gloednieuw project in de cryptoruimte heeft Metacade een enorm groeipotentieel en de presale kan de perfecte gelegenheid zijn om mee te doen.

2. AltSignals (ASI)

Wat is AltSignals?

AltSignals (ASI) heeft 50,000 crypto handelaren ondersteund met winstgevende handelssignalen sinds de eerste lancering in 2017, en breidt nu zijn blockchain-aanbod uit met een toolkit voor kunstmatige intelligentie.

De handelsindicator van het platform, AltAlgo™, heeft handelaren door middel van signalen geholpen om in 19 afzonderlijke maanden aan een waardestijging de portefeuille van 10x geholpen. De nieuwe AI-aangedreven toolkit, ActualizeAI, is ontworpen om de frequentie en nauwkeurigheid van handelssignalen te verbeteren, waardoor het een enorme waarde heeft op het gebied van cryptohandel.

ActualizeAI gebruikt natuurlijke taalverwerking (NLP) en voorspellende modellering om een hogere nauwkeurigheid te bereiken dan alternatieve handelstools. De machine learning-capaciteiten zullen naar verwachting het nut ervan voortdurend ontwikkelen, waartoe toegang wordt verkregen via het houden van het nieuwe native token van het project, ASI.

ASI geeft ook toegang tot de AI Members Club, die extra voordelen biedt aan AltSignals-gebruikers. Door de ASI utility token te bezitten, krijgen gebruikers toegang tot lucratieve investeringsmogelijkheden voor cryptocurrencies in een vroeg stadium en kunnen ze meedoen aan online handelstoernooien om kans te maken op cryptocurrency-prijzen.

Waarom zou je investeren in ASI?

Het ASI-token is gloednieuw en voedt een bestaand platform dat een bewezen staat van dienst heeft voor succes. Door kunstmatige intelligentie te combineren met algoritmische indicatoren levert AltSignals winstgevende handelssignalen met een ongekende nauwkeurigheid. ASI token houders krijgen exclusieve toegang tot deze nieuwe suite van tools en kunnen daardoor een echte voorsprong krijgen tijdens het handelen.

De ASI crypto presale loopt nog steeds. Vroege deelnemers zullen naar verwachting grote opbrengsten zien op de initiële investering, en de ASI token is ook ontworpen om meer toegang te bieden tot winstgevende investeringen in de toekomst.

ASI is zeker een van de top utility tokens van dit moment en de presale is dan ook een veelbelovende investeringsmogelijkheid. Crypto utility tokens bieden gebruikers zelden extra mogelijkheden om winst te maken, waardoor ASI opvalt in de wereld van Web3.

3. ChainLink (LINK)

Wat is ChainLink?

ChainLink, of LINK zoals het algemeen bekend is, is een soort gedecentraliseerd netwerk dat blockchain platforms verbindt met externe systemen. ChainLink doet dit door gegevens van off-chain bronnen te verzamelen alvorens deze vast te leggen in blockchain-compatibele API’s die gebruikt kunnen worden in smart contracts.

Het netwerk is een fraudebestendige en betrouwbare manier om gegevens veilig over te dragen tussen twee incompatibele systemen. ChainLink levert gegevens van echte gebeurtenissen die worden opgeslagen in off-chain databases, waardoor een groter scala aan blockchain toepassingen kan worden gebouwd met behulp van smart contracts en zelfuitvoerende codes.

ChainLink-nodes zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en verbinden van de juiste gegevens zodat deze processen automatisch op de blockchain plaatsvinden. De ChainLink-oplossing maakt het mogelijk veilige en betrouwbare toepassingen te bouwen met een verbeterde complexiteit, waardoor blockchain een levensvatbaar alternatief wordt voor gecentraliseerde applicatie netwerken.

Waarom zou je investeren in LINK?

ChainLink is uitgegroeid tot een top 20 cryptocurrency op basis van marktcapitalisatie dankzij de unieke blockchain oplossing. Het is een gedecentraliseerd opslagnetwerk dat een belangrijke functie vervult in Web3, en het heeft daardoor honderden grote partnerschappen gevormd.

LINK verschilt natuurlijk van de meeste utility tokens, omdat het netwerk wordt gebruikt om toegang te verlenen tot gegevens die anders niet beschikbaar zouden zijn op de blockchain. Het is een zeer gewilde investering in crypto-activa en een van de top utility tokens omdat het het bredere crypto-ecosysteem direct ondersteunt.

4. 1Inch Network (1INCH)

Wat is 1Inch Network?

1Inch Network, of 1INCH, is een gedecentraliseerde exchange (DEX) aggregator die tot doel heeft de best mogelijke trades voor haar gebruikers te bieden. Aangezien de specifieke dienst die 1Inch Network aanbiedt volledig gedecentraliseerd is, vertrouwt het op complexe slimme contracten om de ideale route te vinden voor peer-to-peer cryptocurrency transacties.

1Inch is een van de grootste cryptobeurzen. 1Inch kan ook helpen om de kosten te minimaliseren als gebruikers transactiekosten betalen, omdat de slimme contracten die door het platform worden ingezet de meest kosteneffectieve routes overwegen.

1INCH, de native token, biedt een korting van 1% – 7% van de commissies op alle transacties na aansluiting op het 1INCH swap protocol. Het netwerk zorgt voor maximale efficiëntie voor zijn gebruikers door gebruik te maken van externe blockchainpools die tokenliquiditeit bevatten, waardoor gebruikers toegang krijgen tot wereldwijde cryptomarkten en geoptimaliseerde tarieven kunnen aanbieden.

Waarom zou je investeren in 1INCH?

Het 1Inch token is een van de beste voorbeelden van utility tokens die een gedecentraliseerd protocol aandrijven, omdat de utility coin externe partijen stimuleert om bij te dragen aan het protocol. 1INCH verdubbelt als governance token, waardoor alle houders van security tokens kunnen stemmen in voorstellen van de 1Inch Decentralized Autonomous Organization (DAO).

De huidige prijs van 1INCH is $0.50. Het is een van de beste buy utility cryptocurrency investeringen omdat het een aanzienlijk opwaarts potentieel heeft vanaf het huidige prijsniveau. 1INCH heeft toegang tot liquiditeit van 10 verschillende blockchains, waardoor het zich onderscheidt van andere utility tokens op deze lijst.

5. Basic Attention Token (BAT)

Wat is Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) is een op blockchain gebaseerd, gedecentraliseerd digitaal advertentiesysteem dat is ontworpen om een hogere efficiëntie en verbeterde transparantie in online reclame te bieden. BAT is de native utility token van het platform die on-platform beloningen mogelijk maakt voor gebruikers die online advertenties bekijken.

Het Basic Attention Token-platform is gekoppeld aan de Brave-browser om privacybehoudende advertenties mogelijk te maken. Bedrijven kunnen rechtstreeks advertentieruimte kopen op het netwerk met behulp van BAT-tokens, en een deel van alle transacties wordt teruggegeven aan zowel adverteerders als gebruikers wanneer advertenties worden bekeken.

Het platform streeft naar een evenwicht tussen gebruikersprivacy, uitgeversvoordeel en adverteerdersuitgaven door gebruik te maken van BAT-tokens en de Brave-browser. In dit anonieme systeem ontvangen gebruikers beloningen voor hun aandacht voor digitale advertenties.

Waarom zou je investeren in BAT?

BAT is een voorbeeld van hoe utility tokens werken om een breed aantal blockchain use cases te faciliteren, want de unieke blockchain infrastructuur van Basic Attention Token helpt advertentiefraude te minimaliseren, verbetert de privacy van gebruikers en zorgt voor een hoger investeringsrendement voor adverteerders door verbeterde targeting mogelijkheden.

De huidige prijs van BAT is $0,23. Niet alle utility tokens hebben een echt uniek aanbod, maar Basic Attention Token is een uitstekend voorbeeld van een munt die een specifiek probleem oplost met behulp van open-source gedistribueerde grootboektechnologie. BAT is zonder twijfel een van de top utility tokens in Web3.

6. Binance Coin (BNB)

Wat is Binance Coin?

Binance Coin (BNB) is een cryptocurrency gemaakt door Binance, het bedrijf achter de grootste van alle gecentraliseerde beurzen (CEX) in Web3 door het dagelijkse handelsvolume. BNB wordt gebruikt om het Binance Ecosysteem aan te drijven, waardoor handelaren en bedrijven BNB kunnen gebruiken voor verschillende vergoedingen, zoals tokennoteringen en handelskosten op de gecentraliseerde beurs.

BNB wordt ook gebruikt om gaskosten te betalen voor Binance Smart Chain (BSC), het meest gebruikte gedecentraliseerde blockchainnetwerk ter wereld. Het ondersteunt de ontwikkeling van aangepaste tokens en toepassingen, waardoor het nut van BNB is toegenomen omdat het essentieel is bij het gebruik van het netwerk.

Door BNB-tokens te bezitten, kunnen gebruikers ook korting krijgen op handelskosten bij het gebruik van de Binance-beurs. Binance exchange biedt ook staking services aan zodat BNB houders een passief inkomen kunnen verdienen op het platform.

Waarom zou je investeren in BNB?

Binance is een van de meest invloedrijke crypto projecten ter wereld en het native token van het platform speelt een cruciale rol. Het drijft de reeks verschillende blockchain activa en -diensten van het bedrijf aan, waaronder de grootste CEX en de meest gebruikte blockchain infrastructuur.

De huidige prijs van BNB is $307, na een recordhoogte van $690. Als een van de meest uitgebreide utility tokens in de crypto-ruimte, zou het huidige prijsniveau een geweldig instappunt kunnen zijn voor langetermijnbeleggers.

7. Ripple (XRP)

Wat is Ripple (XRP)?

XRP, ook bekend als Ripple, is een digitaal activum ontworpen voor gebruik in veilige en schaalbare betalingen. XRP werd gecreëerd door Ripple Labs Inc om banken en betalingsaanbieders een onmiddellijk en goedkoop wereldwijd vereffeningssysteem te bieden.

XRP is sneller, veiliger en efficiënter dan traditionele manieren van geld overmaken, dus gebruikers kunnen transacties uitvoeren, ongeacht waar ze zijn.

XRP is een van de populairste utility tokens voor financiële instellingen omdat het onmiddellijke liquiditeit kan bieden voor grensoverschrijdende transacties. Het is een kosteneffectieve manier om deviezenverzoeken te verwerken, omdat elke fiatvaluta kan worden omgewisseld voor XRP voordat de transactiewaarde binnen enkele seconden over de wereld wordt verzonden.

Waarom zou je investeren in XRP?

XRP blijft een enorm potentieel houden als een betrouwbare, kosteneffectieve manier om digitaal geld over de grens over te brengen, ondanks de lopende rechtszaak tegen de Securities and Exchange Commission (SEC).

De SEC wil bewijzen dat XRP een effect is omdat het is gecreëerd door een gecentraliseerd bedrijf, terwijl Ripple aanvoert dat er geen initial coin offering (ICO) was om fondsen te werven en dat het XRP security token vooral wordt gebruikt om een gedecentraliseerde blockchain genaamd XRP Ledger te beveiligen.

Veel verschillende utility tokens vallen onder dezelfde categorie als XRP, omdat een zekere mate van centralisatie noodzakelijk is voor een organisatie om een doel te bereiken. De industrie zal naar verwachting duidelijkheid krijgen over de regelgeving in de nasleep van de XRP-proef, wat de totale prijs van XRP een enorme impuls kan geven als het als winnaar uit de bus komt.

8. Chiliz (CHZ)

Wat is Chiliz?

Chiliz (CHZ) is een digitaal fintech-platform dat gespecialiseerd is in blockchain technologie en sportbetrokkenheid. Het doel is om met behulp van een innovatief platform betrokkenheid van fans en monetisatie mogelijkheden te ontwikkelen voor ’s werelds toonaangevende sportmerken, waaronder teams, individuele atleten en federaties.

Met de technologie van Chiliz kunnen supporters ook stemrecht krijgen voor hun favoriete sportteams. CHZ tokens worden gebruikt om fan tokens te kopen die gebruikt kunnen worden om deel te nemen aan het bestuur. Hierdoor voelen fans zich niet alleen dichter bij de dagelijkse actie, maar het zorgt ook voor een extra inkomstenstroom voor sportfranchises.

Chiliz geeft fans de kans om hun favoriete sport te beïnvloeden op nieuwe en spannende manieren, en ze krijgen er ook nog eens geld voor in de vorm van Fan Tokens. Chiliz heeft al een enorm succes bereikt en heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met grote sportorganisaties zoals LaLiga Santander, AC Milan en meer.

Waarom zou je investeren in CHZ?

CHZ houders hebben toegang tot stemrecht en kunnen op gloednieuwe manieren invloed uitoefenen op de gang van zaken bij grote sportorganisaties. Als dank voor het naar hen luisteren, geven fans geldelijke beloningen. CHZ ligt ten grondslag aan dit hele proces en is daarom een van de top utility tokens in Web3.

De huidige prijs van CHZ is $0.12. De native cryptomunt voor het Chiliz-ecosysteem heeft een enorm potentieel voor de toekomst dankzij zijn nuttige oplossing voor grote sportondernemingen, waardoor het een van de beste utilities is om te kopen voor de lange termijn.

9. Ethereum (ETH)

Wat is Ethereum?

Ethereum (ETH) is een op blockchain gebaseerd, open-source platform waarmee ontwikkelaars gedecentraliseerde toepassingen kunnen bouwen en implementeren. Ethereum ondersteunt zelfuitvoerende smart contracts, waarbij contractuele overeenkomsten in code worden geschreven en automatisch worden uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Ethereum decentraliseert gegevensopslag en maakt peer-to-peer interacties mogelijk zonder de noodzaak van derden zoals banken. Ethereum gebruikt zijn eigen inheemse cryptocurrency, Ether, die wordt gebruikt om gasvergoedingen te betalen bij elke interactie met de blockchain.

Transitievergoedingen zijn de primaire use case voor Ethereum. Aangezien Ethereum bijna 2000 onafhankelijke gedecentraliseerde toepassingen (dApps), ENS-domeinen en de meerderheid van de niet-vervalsbare tokens (NFT’s) ondersteunt, geeft dit ETH een enorme waarde binnen het Web3-ecosysteem.

Waarom zou je investeren in ETH?

ETH wordt op grote schaal gebruikt als beleggingsinstrument en als digitale munt, omdat het een ruilmiddel is binnen Web3. De utility nut als ruilmiddel is een primaire bron van vraag naar het token, die de tweede grootste cryptocurrency is naar marktkapitalisatie.

Sinds Ethereum de Merge heeft voltooid in 2022 is de Ethereum blockchain overgestapt op een proof-of-stake protocol. Dit maakt het netwerk efficiënter, waardoor het in de loop der tijd een toenemend aantal toepassingen en gebruikers zou kunnen ondersteunen. ETH is zeker een van de top utility tokens om nu te kopen voor toekomstig rendement.

10. Yearn.Finance (YFI)

Wat is Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) is een gedecentraliseerd financieel platform waarmee gebruikers het verdienpotentieel kunnen maximaliseren. Via Yearn.Finance kunnen gebruikers de cryptocurrency opbrengst optimaliseren met behulp van een selectie van geautomatiseerde strategieën.

YFI biedt alle diensten die een traditionele financieel adviseur of bank zou bieden zonder de bijbehorende kosten. Het is vergelijkbaar met een traditioneel hedgefonds, behalve dat het platform de meest winstgevende strategieën analyseert voor opbrengstlandbouw over vele toonaangevende DeFi-projecten.

Yearn.Finance is gebruiksvriendelijk en vereist weinig inspanning om te gebruiken, aangezien iedereen toegang heeft tot een volledige suite van DeFi diensten door simpelweg fondsen te storten op het platform. Dankzij het intuïtieve ontwerp en de geïntegreerde tools kunnen gebruikers hun inkomen verhogen en tegelijkertijd tijd en geld besparen.

Waarom zou je investeren in YFI?

YFI utility token houders krijgen bestuursrechten in de Yearn.Finance DAO. Tokens kunnen ook worden verdiend als beloning voor staken op het platform, wat helpt om transacties te vergemakkelijken en liquiditeitsniveaus te handhaven en het platform te beveiligen.

Als toonaangevende DeFi aggregator die een uitgebreide suite van tools biedt, is YFI een van de beste utility tokens op de cryptomarkt. YFI heeft extreem schaarse tokens, met slechts 36,666 tokens in omloop. Het deflatoire ontwerp maakte het de eerste crypto die meer waard was dan Bitcoin en geeft het een groot potentieel voor toekomstige beleggingsopbrengsten.

11. Enjin Coin (ENJ)

Wat is Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) is een populaire cryptocurrency die is ontwikkeld voor gebruik binnen het Enjin Netwerk. Het is een op Ethereum gebaseerd token dat speciaal is ontworpen om de eenvoudige creatie van digitale activa voor blockchain gaming .

Enjin stelt ontwikkelaars en gamers in staat om virtuele goederen met aangepaste functies te creëren. Dit kan in-game handelsmogelijkheden omvatten, variabele schaarste niveaus en meer. ENJ utility tokens vertegenwoordigen een methode om liquiditeit vast te leggen in digitale activa in het spel, wat zorgt voor bijna onmiddellijke handel met weinig slipage voor blockchain gaming marktplaatsen.

ENJ utility tokens dienen over het algemeen voor de creatie van in-game digitale activa, maar ze kunnen ook worden gebruikt om transactiekosten te betalen op het Enjin Netwerk en om ontwikkelaars te helpen bij het creëren van NFT-gebaseerde games. Marktplaatsen die compatibel zijn met ENJ kunnen worden geport in op maat gemaakte dApps, waardoor een soepele gebruikerservaring voor blockchain-gebaseerde gamers ontstaat.

Waarom zou je investeren in ENJ?

Enjin Coin heeft enorm nut binnen het Enjin ecosysteem, dat een uitgebreide suite van tools biedt die helpt om het algemene niveau van ontwikkeling in GameFi te stimuleren. Door het proces van het creëren van gaming toepassingen op de blockchain te vergemakkelijken, speelt ENJ een belangrijke rol in de blockchain gaming revolutie.

ENJ tokens worden momenteel gewaardeerd op $0.40 en hebben een groot opwaarts potentieel. Naarmate blockchain gaming groeit in populariteit, zullen unieke crypto-activa die ENJ-faciliteiten gebruiken waarschijnlijk meer voorkomen. Daardoor is ENJ een van de beste utility tokens om nu te kopen.

12. Decentraland (MANA)

Wat is Decentraland?

Decentraland is een virtual reality platform aangedreven door de Ethereum blockchain. De digitale valuta van Decentraland heet MANA en wordt gebruikt om land en in-game activa te kopen. Decentraland geeft haar gebruikers volledige eigendom van digitale activa binnen de virtuele wereld.

Alles wat mensen in Decentraland bouwen – kunstgalerijen, muziekpodia, kastelen, winkels, pretparken – blijft hun eigendom zolang ze de grond kunnen betalen. De metaverse wereld geeft gebruikers een ongekend niveau van controle over hun spelervaring, wat heeft geleid tot een steeds groter aantal activiteiten binnen het virtuele landschap.

Decentraland biedt een opwindende mogelijkheid voor mensen die op zoek zijn naar een manier om te creëren of samen te werken in een gedeelde virtuele wereld. Gebruikers kunnen hun creaties te gelde maken dankzij het MANA-token, dat het ruilmiddel is op de marktplaats van het platform.

MANA-tokens worden gebruikt om LAND pakket NFT’s, aangepaste avatars, unieke in-game items en nog veel meer te kopen en te verkopen. Houders van tokens krijgen ook bestuursrechten, aangezien Decentrland een democratisch systeem gebruikt via zijn gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO).

Waarom zou je investeren in MANA?

Het MANA-token vertegenwoordigt een groeiend platform dat het digitale landschap de komende jaren zou kunnen revolutioneren. Decentraland is een snelgroeiend project dat mensen over de hele wereld kan ondersteunen in zowel werk als vrije tijd, waardoor het MANA utility token een van de beste opties is voor investeringen op lange termijn.

De huidige prijs van MANA is $0.58. Het is momenteel een van de meest waardevolle GameFi crypto’s door marktkapitalisatie. Het ingebouwde nut van de token helpt een constante vraag te genereren dankzij de populariteit van de spelwereld die het aandrijft. Blockchain-netwerken kunnen helpen een nieuw tijdperk van gaming in te luiden, en het MANA-token zou een belangrijke speler in dit proces kunnen zijn.

Wat is de beste utility crypto om nu te kopen?

Ongetwijfeld is de beste utilitaire crypto om nu te kopen Metacade (MCADE). Het wordt gebruikt voor play-to-earn-beloningen in de grootste on-chain speelhal, en in tegenstelling tot munten die andere GameFi-platforms vertegenwoordigen, ondersteunt MCADE een groot aantal spelervaringen op één locatie.

Early-stage digitale munten zoals MCADE hebben een enorm groeipotentieel. Aangezien Metacade een uitgebreide spelervaring en royale beloningsmogelijkheden voor gebruikers biedt, wordt algemeen verwacht dat het een toonaangevende naam in de GameFi-sector zal worden.

