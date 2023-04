Metacade investeringen bereiken $16.35m naarmate crypto bull run aan kracht wint

Het nieuws op de crypto markt is de afgelopen weken overspoeld met de versoepeling van de markten naarmate de crypto bull run aan kracht wint. Nergens is de verbetering van de omstandigheden meer voelbaar dan in de GameFi-sector, waar nog steeds indrukwekkende winsten worden geboekt onder de grote namen in de crypto gaming sector.

Het goede nieuws van de echte crypto markt komt echter van de virtuele play-to-earn (P2E) arcade van Metacade (MCADE). Deze heeft de verwachtingen overtroffen tijdens het recente presale evenement, dat $16.35m opleverde. MCADE zal naar verwachting indrukwekkende resultaten boeken wanneer het in april 2023 wordt genoteerd op de toonaangevende crypto- exchanges Uniswap en Bitmart.

De uitgebreide verdienmogelijkheden van Metacade zijn ongeëvenaard binnen de GameFi-sector, waardoor het een van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden is nu de crypto markt voor een bull run gaat.

Alles wat je moet weten over de MCADE crypto exchange listing

De zeer succesvolle tokenpresale van Metacade heeft een enorm momentum gegenereerd onder beginnende investeerders. Het grote publiek wordt zich waarschijnlijk bewust van het project nu het token zich klaarmaakt om te worden genoteerd op toonaangevende crypto exchanges. De MCADE IDO wordt deze week gelanceerd, met een token listing op UniSwap voor $0,022.

Dit langverwachte P2E-platform combineert enkele van de meest verslavende online game ervaringen va de blockchain, met een uitgebreid crypto beloningssysteem dat gebruikers ongeëvenaarde mogelijkheden biedt om tijdens het online spelen een passief inkomen te verdienen.

Naast de UniSwap-notering op 6 april, zal het MCADE-token in april ook op Bitmart en begin mei op MEXC worden vermeld. Deze aankomende listings kunnen woeste koopacties op het token veroorzaken, die de reputatie van een van de best presterende nieuwe investeringen van 2023 kan onderstrepen.

Nadat de eerste presale investeerder MCADE-tokens in handen kreeg voor het schappelijke bedrag van $0,008, stapten andere investeerders tijdens de ICO in tegen een hogere prijs, vanwege de snelle groei van de vraag naar het token tijdens de presale. Vanwege de het feit dat elke presale ronde volledig uitverkocht is, de schaarste van het token bij de notering en het zeer aantrekkelijke projectplan, lijkt MCADE de komende weken en maanden te stijgen tot ongekende niveaus.

Hoe hoog zal MCADE dit jaar stijgen?

De GameFi-revolutie blijft de krantenkoppen op de cryptomarkt leiden terwijl de crypto bull run in een stroomversnelling raakt. Metacade is dus op het juiste moment van start gegaan om enorme winsten te oogsten. Het project heeft de aandacht getrokken van experts die graag willen zien of MCADE zijn belofte kan waarmaken en tegen het einde van de bull run van 2023 naar de grens van $1 kan stijgen.

De diverse game ervaringen die het platform biedt, geeft het een concurrentievoordeel ten opzichte van andere GameFi-titels, die voornamelijk afhankelijk zijn van een enkele titel of gameplay ervaring. Met een totale marktkapitalisatie van $2 miljard die nodig is om MCADE naar $1 te brengen, is er genoeg werk te doen om deze mijlpaal te bereiken, maar er is een dappere ziel voor nodig om te wedden dat dit niet zal gebeuren.

Dit prijspotentieel wordt gedreven door het scala aan prikkels dat beschikbaar is om gebruikersretentie te stimuleren, met name buiten de traditionele P2E-sfeer. Als gevolg hiervan zal het uitgebreide beloningsschema de gebruikerservaring voortdurend verbeteren, wat waarschijnlijk zal leiden tot een grotere vraag naar MCADE als utility-token, nog voordat het zijn waarde als governance coin realiseert.

Wat is Metacade?

Metacade zal een revolutie teweegbrengen in de online gaming ruimte door de meest uitgebreide P2E virtuele arcade te bouwen en zichzelf te positioneren als een vitaal onderdeel van de snelgroeiende GameFi-sector. Metacade’s ambitieuze whitepaper zet de doelstellingen uiteen om de grootste online community van gameliefhebbers en crypto fans op te bouwen. Dit is mogelijk dankzij het innovatieve beloningssysteem dat gebruikers verschillende mogelijkheden biedt om inkomsten te verwerven, niet alleen door middel van gameplay, maar ook door middel van het staken van tokens en sociale interactie met de community.

Het native MCADE-token biedt crypto investeerders een opwindende en unieke kans dankzij de uitgebreide utility, de uitstekende tokenomics en het vaste beperkte aanbod om de prijs van MCADE zeer snel te verhogen.

Hoe werkt MCADE?

MCADE is het native token van het Metacade ecosysteem en is de brandstof achter de uitgebreide functies van het platform. MCADE doet niet alleen dienst als het ruilmiddel op het hele platform, maar drijft ook het beloningssysteem aan. Dit enorme niveau van utility zorgt ervoor dat de vraag naar tokens consistent blijft wanneer het gebruikersbestand lid wordt van het platform, waardoor mogelijk het punt wordt bereikt waarop het aanbod wordt overtroffen.

Naast de hoge utility die MCADE biedt, ondersteunt het ook een van de meest aantrekkelijke en innovatieve functies van het platform, Metagrants. Met deze functie kunnen ontwikkelaars crypto financiering aanvragen om de ontwikkeling van nieuwe titels exclusief voor Metacade te ondersteunen. Over elke inzending wordt gestemd in een pool voordat deze beschikbaar wordt voor de community. De titels die de meeste stemmen krijgen gaan in productie met behulp van ondersteunende crypto financiering.

Dit draagt bij aan het behoud van gebruikers dankzij het regelmatige evolutionaire karakter van opwindende nieuwe titels, terwijl leden zich volledig betrokken voelen bij de voortdurende ontwikkeling van het platform.

Is MCADE een goede crypto investering?

Terwijl de crypto bull run in een stroomversnelling komt en de krantenkoppen gaat halen in crypto markt nieuws, bevindt Metacade zich in een uitstekende positie om zijn ongelooflijke en opwindende reis voort te zetten. De aanstaande release op twee van de meest bekende crypto exchanges zou de eerste stap kunnen zijn in het binnengaan van MCADE dankzij de steun van het innovatieve P2E-ecosysteem en de indrukwekkende visie op de toekomst van crypto gaming.

Metacade heeft zich al gevestigd als bewijs van de kracht van innovatie in het Web3-tijdperk. Het lijkt erop dat het project zal doorgaan met de volgende stap van de opwindende reis om een van de meest winstgevende crypto investeringsmogelijkheden van 2023 te worden.