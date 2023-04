Na het inzamelen van $16.35m tijdens het presale evenement, kondigt Metacade debuut op Bitmart Exchange aan

Naarmate de acceptatie van Web3-technologie in alle sectoren versnelt, is de gaming sector naar voren gekomen als koploper binnen de paradigmaverschuiving. Dit onthult een enorm potentieel voor innovatie en groei.

Metacade, een zeer veelbelovend GameFi-project, heeft met het unieke play-to-earn (P2E)-ecosysteem en een overtuigende visie voor de toekomst van gaming de aandacht getrokken van degenen die willen investeren in crypto. Voortbouwend op de golf van enthousiasme rond het project, heeft Metacade met succes $16.35m ingezameld tijdens het presale evenement, waarmee het vertrouwen en de steun van de snelgroeiende community werd getoond.

De aankondiging van Metacade voor het aanstaande debuut op de gerenommeerde Bitmart Exchange heeft de opwinding rond dit veelbelovende project nog verder aangewakkerd. Deze ontwikkeling benadrukt niet alleen de groeiende interesse in Metacade als een solide investeringskeuze, maar betekent ook een cruciale mijlpaal in de reis van het project om een invloedrijke speler te worden in de snel evoluerende wereld van GameFi- en Web3-technologie.

Zal MCADE dit jaar aanzienlijke prijsstijgingen zien?

Terwijl het optimisme rond de GameFi-sector blijft groeien, heeft het Metacade project de aandacht getrokken van experts die graag willen evalueren of MCADE tegen het einde van 2023 en in het volgende jaar een aanzienlijke prijsklasse tussen $0,90 en $1,20 kan bereiken.

De diverse spel ervaringen van Metacade geven het project een voorsprong op de concurrentie bij het bepalen van de potentiële marktkapitalisatie. De enorme totale adresseerbare markt bewijst dat het aantal gebruikers van het platform een exponentiële groei zou kunnen zien naarmate het platform later dit jaar online beschikbaar wordt.

De reeks prikkels van het platform voor het behouden van gebruikers, vooral voor activiteiten buiten gaming, en de consistent verbeterende gebruikerservaring, ondersteund door robuuste beloningssystemen, suggereren dat de vraag naar MCADE-token voor utility in de nabije toekomst dramatisch zou kunnen toenemen. Dit positioneert het project in het hart van de GameFi wereld, dat enorme opbrengsten voor beleggers die investeren in crypto kan opleveren.

Om een waarde tussen $0,90 en $1,20 te bereiken zou MCADE een marktkapitalisatie tussen $1,8 miljard en $2,4 miljard nodig hebben. Gezien de aanlokkelijke tokenomics en de opkomst van regelgeving met duidelijkheid voor institutionele beleggers (waardoor ze agressiever de crypto markt kunnen betreden), zijn veel experts van mening dat het halen van deze prijsklasse tegen eind 2023 volkomen aannemelijk is.

Met de aankondiging van het debuut van Metacade op de prominente Bitmart Exchange, lijkt het project ook nog meer zichtbaarheid te krijgen en meer mensen aan te trekken die willen investeren in crypto. Gezien het sterke potentieel van het project in de snelgroeiende GameFi-sector, lijkt de doelprijs tegen het einde van 2023 binnen bereik. Metacade is hierdoor een opwindende investeringsmogelijkheid voor diegenen die willen profiteren van de snel evoluerende wereld van GameFi.

Wat is Metacade?

Metacade zal de gaming industrie verstoren door de meest uitgebreide play-to-earn (P2E) arcade van het moment creëren en daarmee een positie te verwerven als belangrijke speler in de snelgroeiende GameFi-sector. De ambitieuze plannen van Metacade hebben de aandacht getrokken van gamers en de hele branche, dankzij het innovatieve beloningssysteem waarmee gebruikers niet alleen inkomsten kunnen verdienen door games te spelen, maar ook door op verschillende manieren bij te dragen aan het platform, zoals het delen van alfa of het schrijven van game beoordelingen.

Het oorspronkelijke token van het project, MCADE, zou een aanzienlijke kans kunnen zijn voor beleggers die willen investeren in crypto. Met de uitgebreide utility binnen het platform, het beperkte aanbod en de aantrekkelijke presale prijzen is binnen zeer korte tijd een indrukwekkende $16.35m opgehaald.

Hoe werkt MCADE?

MCADE, het native token van het Metacade ecosysteem, dient als de drijvende kracht achter de verschillende functies van het platform, waaronder het beloningssysteem en het faciliteren van waarde uitwisselingen op het hele platform, zoals deelname aan betaalde toernooien of het kopen van in-game items. Dit hoge gebruiksniveau zorgt voor een consistente vraag naar het token naarmate meer gebruikers zich bij het platform voegen, waardoor er veel vraag ontstaat en de waarde mogelijk omhoog gaat.

Naast de utility biedt MCADE staking-opties voor tokenhouders, waardoor ze passief inkomen kunnen verdienen door middel van beloningen in stable coin. Deze benadering biedt investeerders niet alleen een manier om rendement op hun investering te genereren, maar vormt ook geen risico voor het circulerende aanbod van MCADE, aangezien beloningen worden uitgegeven in stable coins. Dit weerspiegelt de intentie van het project om een duurzaam en investeerdersvriendelijk ecosysteem te creëren.

Is MCADE een goede optie voor het investeren in crypto?

Terwijl de ongelooflijke reis van Metacade zich verder ontvouwt, tonen het recente succes van de presale, waarbij $16.35m is opgehaald, en de aankondiging van het aanstaande debuut op de prestigieuze Bitmart Exchange het enorme potentieel van dit nieuwe GameFi-project. Met een innovatief P2E-ecosysteem en een sterke visie op de toekomst van gaming, is Metacade goed gepositioneerd om een significante impact te maken binnen de snel evoluerende wereld van Web3-technologie en gedecentraliseerde gaming.

De opwinding rond Metacade als een veelbelovende kans voor het investeren in crypto is voelbaar. De notering op Bitmart Exchange staat op het punt om de zichtbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van zowel particuliere als institutionele beleggers die investeren in crypto verder te vergroten. Naarmate de GameFi-sector blijft groeien en volwassen wordt, heeft Metacade’s unieke benadering van het combineren van gaming-, blockchain- en Web3-technologieën het potentieel om het gaming landschap de komende jaren opnieuw vorm te geven.

Het Metacade project is een bewijs van de kracht van innovatie en samenwerking in het tijdperk van Web3-technologie. Nu het aan dit opwindende nieuwe hoofdstuk begint met het debuut op Bitmart Exchange, is Metacade onmiskenbaar een project om nauwlettend in de gaten te houden. Metacade biedt het beleggers die willen investeren in crypto een unieke kans om deel uit te maken van een baanbrekende beweging in de gaming industrie met potentieel enorme winsten.